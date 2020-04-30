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Сводка COVID-19: три зараженных в Бердске, на карантине 47 жителей, из них 9 детей 30 апреля

09:39 30.04.2020, Алёна Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В регионе за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 29 человек. Всего зарегистрировано 436 случаев COVID-19, из них 23 ребенка. 4 больных скончались. Общее число заболевших в России достигло 99 399.

Сводка COVID 19: три зараженных в Бердске, на карантине 47 жителей, из них 9 детей 30 апреля
Сводка коронавируса на 30 апреля в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сводка COVID 19: три зараженных в Бердске, на карантине 47 жителей, из них 9 детей 30 апреля

Сводка COVID-19: три зараженных в Бердске, на карантине 47 жителей, из них 9 детей 30 апреляНикуда не ездил третий зараженный COVID-19 в Бердске. Заразился контактным путемЕщё 908 новостей

По данным оперативного штаба 30 апреля в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 47 жителей города, из них 9 детей. По постановлению Роспотребнадзора на учёт взяты 19 человек. Обратились сами 28 граждан. Состояние под наблюдением у всех пациентов удовлетворительное.

Снято с наблюдения за сутки 4, принято 7 граждан. Всего медицинскими работниками проведено 654 обследования на выявление коронавируса, за сутки 150.

На сегодняшний день в Бердске госпитализирован третий пациент с положительным анализом на COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора в городскую клиническую инфекционную больницу №1 Новосибирска. Выявлены контактные лица, все взяты под медицинское наблюдение.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что зараженный — мужчина. У него большой круг контактов. Сначала у него было ОРВИ, в процессе обследования выявили COVID-19.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 10 утра 29 апреля в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 29 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 436 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 63 пациента выписаны по выздоровлению, 4 скончались. Общее число заболевших в России достигло 99 399.

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