Apple представил новую тонировку для автомобилей

Один из самых крупных производителей смарфонов собирается войти со своими разработками в автопромышленность.

Водитель сможет сам настраивать оттенок и прозрачность, как ему хочется

Американская компания анонсировала разработку современной технологии тонировки автомобильных стёкол. Специалисты Apple решили создать способ автоматического затемнения из-за того, что это банальная необходимость, которая зачастую запрещается дорожными службами. Летом тонировка позволяет укрываться от солнечных лучей и продолжать движение с относительным комфортом. Однако, зимой затемнённые стёкла не дают салону нагреваться естественным путём, что очень неудобно. Новая технология Apple как раз-таки будет современным решением этой проблемы.

Американская компания уже запатентовала технологию особого «многослойного стекла с электрической регуляцией степени затемнения». Иными словами, водитель сможет сам настраивать оттенок и прозрачность, как ему хочется. Правда, разрабатывает Apple эту технологию для своего авто или сторонних производителей машин — пока неизвестно.

Источник: CAR.RU