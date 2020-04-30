Энергетически сильные дни в мае 2020: Как использовать удачные дни себе во благо

5 мая астрологи назвали зеркальной датой, потому что она совпала с порядковым номером месяца. Этот день силы будет пропитан позитивом, а само число – это символ гармонии и равенства.

Кто-то 18 мая уладит конфликт и сохранит хорошие отношения, а кто-то, возможно, станет привлекательным для человека, который давно и безответно нравился

В новом месяце, мае 2020 года есть периоды, которые называют днями силы и самым благоприятным временем. Об этих ярких и удачных днях полезно узнать заранее, чтобы суметь вовремя и правильно распорядиться своим временем и ресурсами. Дней силы в мае 2020 года астрологи насчитали всего семь, и для каждого из этих дней у них есть полезные рекомендации.

5 мая

Эту дату астрологи назвали зеркальной, потому что она совпала с порядковым номером месяца. Этот день силы будет пропитан позитивом, а само число – это символ гармонии и равенства. Кроме того, число пять усилит интуицию человека, которая сможет ему помочь в любой ситуации.

5 мая 2020 года выпадает на выходной день, и астрологи рекомендуют заняться в это время релаксацией. Слишком много работать не нужно, слишком большая физическая нагрузка также не принесёт пользы. В крайнем случае, эксперты рекомендуют все дела закончить до полудня. В послеобеденное время следует только отдыхать и весело проводить время.

5 и 6 мая

Время метеоритного максимума для потока Аквариды. Больше всего звёзд будет «падать» именно ночью с 5 на 6 число. Это небесное явление окажет позитивное воздействие на людей творческих профессий, на общение и на смену обстановки.

5-го и 6-го числа особенно, окажутся удачными покупки, поездки и всевозможные развлечения. 6 число будет весьма благоприятным для того, чтобы отдохнуть с близкими и с друзьями. Утром и днём 6 мая можно поработать, заняться бизнесом или посвятить время домашним делам. Удачное время также для планирования переезда или ремонта.

18 мая

Расположение Венеры по отношению к Урану в этот день окажется таким, что положительно повлияет на любовную сферу в жизни человека. Данный день силы будет способствовать успеху в новых отношениях, флирте и свиданиях.

Венера – это любовь и красота, Уран же способствует кардинальным переменам, однако как в супружеских отношениях, так и в романтических, это будут перемены исключительно позитивные.

Кто-то 18 мая уладит конфликт и сохранит хорошие отношения, а кто-то, возможно, станет привлекательным для человека, который давно и безответно нравился. Удачными окажутся также знакомства в социальных сетях, а для некоторых – даже судьбоносными.

23 и 24 мая

Это дни силы, обозначенные лёгкостью и оптимизмом. Луна растёт и гостит в доме Близнецов, что зарядит всех людей отличным настроением. В эти два дня общение будет непринуждённым и романтическим. К любым проблемам отношение будет второстепенным, потому что в поведении людей практически будет отсутствовать агрессия.

Многим удастся избавиться от тёмных мыслей и вообще от любого негатива. Кроме того, астрологи настоятельно рекомендуют 23 и 24 числа помириться, если с кем-то из близких возник конфликт. Кто-то осознает свои ошибки и попросит прощения, а кто-то сможет понять и простить того, кто обратиться с такой просьбой к нему.

30 и 31 мая

Это дни силы, предназначенные для духовного поиска. Луна в фазе роста и гостит в доме Девы, и это очень полезное сочетание. Если обычно считается сочетание Луны в фазе роста и стихии Земли не идеальным, то в эти дни силы всё будет наоборот.

Луна и Дева станут полезными помощниками для тех, кто задумается о дальнейших действиях и о способах преодоления препятствий. Помогут понять свои ошибки, совершённые в течение последних недель, а то и месяцев.

Источник: rsute.ru