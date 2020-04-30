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Магическая Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Почему ведьм сжигали в этот день?

09:33 30.04.2020 Фото: pxhere.com
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Принято в этот день гадать и вспоминать всё хорошее. Можно делать магические обряды на привлечения достатка и семейного благополучия.

Магическая Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Почему ведьм сжигали в этот день?
Считается, что душа Вальпургии пришла на землю и просила похоронить её снова

Именно в Германии данный день недели считался особенным и магическим. В Шотландии 1 мая отмечался праздник Бальтана, он связан с культурой Солнца. Начиналось празднование поздно вечером 30 апреля и продолжалось до вечера 1 мая. В деревнях в Вальпургиеву ночь проводилось изгнание ведьм, разжигались огни, люди звонили в колокола и начинали петь весёлые песни. Название Вальпургиева ночь пошло ещё с давних времён.

История Вальпургиевой ночи, традиции и обряды

Ещё в далекий 748 год на территорию Германии из Англии приехала монахиня, которую звали Вальпургия. Благодаря своей силе она могла исцелять людей, из трав делала различные мази и читала заговоры. Прожила монахиня больше 100 лет.

После смерти похоронили её со всеми почестями. Но прошло несколько лет, народ восстал и осквернил могилу монахини, кости женщины были разбросаны по всей земле. Считается, что душа Вальпургии пришла на землю и просила похоронить её снова. Долго думали люди, как поступить. Но епископ решил похоронить монахиню возле скалы. Он приказал найти ущелье, положить там останки монахини.

Прочитал молитву, старались делать это всё в темноте, чтобы никто не видел, где могила монахини. Спустя много лет из скалы начало вытекать волшебное масло, благодаря ему верующие люди могли излечить различные болезни. После того как католическая церковь приняла канонизацию, Вальпургию стали называть святой. Её останки были отданы по разным городам и сёлам. 1 мая считался святым днём, вспоминали и чтили память монахини.

Если верить традициям и обрядам, Вальпургиеву ночь принято отмечать ярко и весело. Люди разводят костры, призывают весну. Огонь был очищающим, он помогал избавиться от злых духов и негативной энергии. Молодые влюбленные пары прыгают через костёр и просят Божьего благословения. Принято в этот день гадать и вспоминать всё хорошее. Можно делать магические обряды на привлечения достатка и семейного благополучия.

Источник: rsute.ru

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