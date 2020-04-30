Предотвратила теракт трех бандитов ФСБ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов, нейтрализованы трое бандитов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
«В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности … В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что УФСБ ввело режим контртеррористической операции в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области.
Источник: РИА Новости