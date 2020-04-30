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Выследят всех: ГИБДД тестирует новое приложение

15:02 30.04.2020 Фото: Flickr
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Отныне приложение само сможет искать «подозрительные» автомобили, подключаясь к камерам видеофиксации, и оповестит сотрудника ГИБДД о приближающемся возможном нарушителе.

Выследят всех: ГИБДД тестирует новое приложение
ГИБДД станет эффективнее выявлять нарушителей

Также ресурс помогает вычислять водителей, которым запрещено управлять транспортным средством, и тех, кто должен находиться дома в условиях самоизоляции. Данное приложение тестируется в настоящее время сотрудниками Государственной автоинспекции Екатеринбурга. Работники ГИБДД прибывают вблизи стационарного специального комплекса, осуществляющего фото/видео-фиксацию нарушений дорожных правил.

С помощью интернета происходит подключение данного приложения к камерам. В итоге оно отыскивает подозрительное авто.

На дисплее смартфона работника полиции появляется фото транспортного средства, его государственный номер, а также причины, по которым данная машина была выделена приложением. Для сотрудников ГИБДД, это является сигналом, чтобы остановить авто, а также проверить водителя. Обновление базы автомобилей для нового приложения осуществляется каждый день. На сегодняшний день она содержит примерно 33 000 экземпляров авто.

Источник: CAR.RU

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От редакции

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Аноним, 30 апреля 2020 15:13
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