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Избежать катастрофического «итальянского сценария» COVID-19 удалось России. Но возможна вторая волна, заявил Песков

10:15 30.04.2020 Фото: pixabay.com
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Пресс-секретарь президента объяснил это тем, что «во время были приняты жесткие решения по самоизоляции, были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома, эффективно и быстро удалось нарастить коечный фонд для приема больных».

Избежать катастрофического итальянского сценария COVID 19 удалось России. Но возможна вторая волна, заявил Песков
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Решение о смягчении ограничений в связи с коронавирусом будет сложным, оно потребует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — сказал Песков в интервью RTVI.

Он напомнил, что президент поручил «подготовить прикидки такого плана» к 5 мая.

Представитель Кремля подчеркнул, что «эта поэтапность — самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная — кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно».

Также он отметил, что России удалось избежать катастрофического «итальянского сценария» развития эпидемии.

Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.

«Сейчас можно сказать, что по итальянскому сценарию мы не пошли», — отметил представитель Кремля.

Он объяснил это тем, что «во время были приняты жесткие решения по самоизоляции, были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома, эффективно и быстро удалось нарастить коечный фонд для приема больных».

«Повторяю, катастрофического сценария нам удалось избежать. Но не чудом, а благодаря принятым мерам», — подчеркнул Песков.

Источник: Интерфакс

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От редакции

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Аноним, 30 апреля 2020 10:23
Ха, то же мне достижение!
Вон, в Таджикистане так вообще короны нет. Только массовые воспаления легких
Можно было так-же, а не гибридно, как всегда... Тут признаем, тут не признаем, цифры подгоняем...
Аноним, 30 апреля 2020 10:53
Кто такой песков? Медик?

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