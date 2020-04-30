Избежать катастрофического «итальянского сценария» COVID-19 удалось России. Но возможна вторая волна, заявил Песков

Пресс-секретарь президента объяснил это тем, что «во время были приняты жесткие решения по самоизоляции, были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома, эффективно и быстро удалось нарастить коечный фонд для приема больных».

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Решение о смягчении ограничений в связи с коронавирусом будет сложным, оно потребует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — сказал Песков в интервью RTVI.

Он напомнил, что президент поручил «подготовить прикидки такого плана» к 5 мая.

Представитель Кремля подчеркнул, что «эта поэтапность — самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная — кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно».

Также он отметил, что России удалось избежать катастрофического «итальянского сценария» развития эпидемии.

Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.

«Сейчас можно сказать, что по итальянскому сценарию мы не пошли», — отметил представитель Кремля.

Он объяснил это тем, что «во время были приняты жесткие решения по самоизоляции, были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома, эффективно и быстро удалось нарастить коечный фонд для приема больных».

«Повторяю, катастрофического сценария нам удалось избежать. Но не чудом, а благодаря принятым мерам», — подчеркнул Песков.

Источник: Интерфакс