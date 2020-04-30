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Нашли мертвым начальника ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского

12:30 30.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он находился в очередном отпуске. Руководством ГУ МВД назначена служебная проверка для выявления всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка.

Нашли мертвым начальника ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского
Что стало причиной смерти, выясняют сотрудники полиции.

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«29 апреля было обнаружено тело начальника УГИБДД [Павла Ржевского]. Он находился в очередном отпуске. Руководством ГУ МВД назначена служебная проверка для выявления всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка», — отметили в пресс-службе.

В среду Telegram-канал Baza и ряд СМИ сообщили о том, что Ржевский был найден мертвым на рабочем месте. По одной из версий, он совершил самоубийство. В пресс-службе ГУ МВД отказались прокомментировать ТАСС эту информацию.

Павел Ржевский родился в Нижнем Новгороде в 1962 году. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году. Должность начальника управления занимал с июня 2014 года. В апреле этого года Ржевский подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе.

Источник: ТАСС

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