Нашли мертвым начальника ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского

Он находился в очередном отпуске. Руководством ГУ МВД назначена служебная проверка для выявления всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка.

Что стало причиной смерти, выясняют сотрудники полиции.

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«29 апреля было обнаружено тело начальника УГИБДД [Павла Ржевского]. Он находился в очередном отпуске. Руководством ГУ МВД назначена служебная проверка для выявления всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка», — отметили в пресс-службе.

В среду Telegram-канал Baza и ряд СМИ сообщили о том, что Ржевский был найден мертвым на рабочем месте. По одной из версий, он совершил самоубийство. В пресс-службе ГУ МВД отказались прокомментировать ТАСС эту информацию.

Павел Ржевский родился в Нижнем Новгороде в 1962 году. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году. Должность начальника управления занимал с июня 2014 года. В апреле этого года Ржевский подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе.

Источник: ТАСС