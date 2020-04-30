30.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Останется без питьевой воды Бердск? Проржавела проложенная 50 лет назад качающая воду для половины города из Обского моря труба

11:45 30.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Из аукционной документации
3 0

Уже летом 2020 года начнется реконструкция бердского водозабора. За 183 млн рублей протянут 518 метров требопровода и соорудят две мощные сифонные линии. Строительство растянется на 2 года.

Останется без питьевой воды Бердск? Проржавела проложенная 50 лет назад качающая воду для половины города из Обского моря труба
Схема новых водозаборных сооружений на бердском побережье Новосибирского водохранилища

Мэрия Бердска объявила электронный аукцион на поиск подрядчика для реконструкции водозабора на Новосибирском водохранилище. За 183 млн рублей планируют построить водоприемный оголовок и водоводы. Масштабные работы предполагается завершить не позднее 30 сентября 2021 года. Прием заявок на участие в аукционе завершается 6 мая.

Платить строителям будет город из средств, которые выделил бюджет Новосибирской области по программе «Чистая вода». Основанием контракта на модернизацию водозабора в Бердске служит соглашение «о предоставлении субсидии на реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Предполагается соорудить две сифонные линии мощностью 1040 литров в секунду, протяженностью 518 метров и диаметром 1000 мм.

Заказчиком работы выступает бердское управление капитального строительства. Две недели назад мэр Бердска своим постановлением наделил УКС полномочиями по «выполнению мероприятий» в рамках программы «Чистая вода». Финансировать работы на водозаборе поручено бердскому управлению финансов, а контролировать — вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову.

Одновременно глава города возложил функции технического заказчика на муниципальный Комбинат бытовых услуг, в ведении которого и находится водозабор на Обском море, снабжающий питьевой водой полгорода. Специалистам КБУ поручено контролировать ход работ и качество материалов, указывать на недостатки.

Как пояснил «Курьер. Сред. Бердск» замглавы Владимир Захаров, предстоит заменить трубу и оголовок, с помощью которых качается вода из Обского моря на очистные сооружения.
— Это необходимо из-за высокой степени износа в связи с многолетней эксплуатацией водозаборных сооружений. Им уже лет 50. Как построили водозабор, так ничего там не меняли, прокомментировал Владимир Николаевич.

Он подтвердил, что деньги на модернизацию бердского водозабора предоставил региональный бюджет, который в свою очередь получил средства из Москвы в рамках межбюджетных отношений по финансированию государственных программ.

— К нам приезжал губернатор Травников в 2019 году, тогда мы впервые заговорили о необходимости реконструкции водозаборных сооружений и он принял решение о выделении денег. После этого мы актуализировали проект, — рассказал Захаров.

По его словам, проект рассчитан на два года. Так же по годам разбито и финансирование: 106 млн рублей дадут Бердску в 2020 году, остальное — в 2021-м. Начнут строить, как только выберут победителя аукциона после 6 мая. По оценке вице-мэра, работы развернут уже этим летом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», городской бюджет в порядке софинансирования внесет в строительство водозабора на Новосибирском водохранилище около 9 млн рублей.
Земельный участок для строительства уже передали УКСу. После окончания работ сооружение передадут Комбинату бытовых услуг.

справка

Оголовок водозаборный — головная часть водозаборного сооружения, вынесенная в водоем и соединенная с береговым сооружением самотечным или всасывающим водопроводом.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Качество питьевой воды вас устраивает?

Екатерина, 30 апреля 2020 12:06
Мощность сифонных линий (трубопроводов) измеряется вообще то не в лошадиных силах, это не двигатель, а труба.
Аноним, 30 апреля 2020 12:25
НВР: Раньше качество воды было лучше, но водопроводы до домов, в большинстве, тоже старые. Пользуюсь аквафильтрами уже лет 20.
Екатерина, 30 апреля 2020 12:42
Исправьте ошибку, мощность сифонного трубопровода измеряют в литрах в секунду (л/с), а не в лошадиных силах

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНарисовать или слепить дядю Степу ради конкурса к 75-летию Дня Победы попросили детей с 6 до 14 лет полицейские в Бердске
13:30 30-04-2020
Нарисовать или слепить дядю Степу ради конкурса к 75-летию Дня Победы попросили детей с 6 до 14 лет полицейские в Бердске
О квартирах и доме Елены Малышевой в США стоимостью $11 млн рассказал Навальный
13:15 30-04-2020
О квартирах и доме Елены Малышевой в США стоимостью $11 млн рассказал Навальный
БердскОтключили горячую воду из-за аварии на теплотрассе в 11 домах в центре Бердска
13:08 30-04-2020
Отключили горячую воду из-за аварии на теплотрассе в 11 домах в центре Бердска
Уничтожение перевозчиков: Забастовка 250 водителей автобусов и маршруток в Новокузнецке попала на видео
13:00 30-04-2020
Уничтожение перевозчиков: Забастовка 250 водителей автобусов и маршруток в Новокузнецке попала на видео
БердскГИА 9-классникам не разрешат сдавать в своей школе. ВПР перенесли на осень в Бердске
12:59 30-04-2020
ГИА 9-классникам не разрешат сдавать в своей школе. ВПР перенесли на осень в Бердске
Умерли более 70 медиков заразившихся коронавирусом в России, заявил Николай Брико
12:45 30-04-2020
Умерли более 70 медиков заразившихся коронавирусом в России, заявил Николай Брико
Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Что можно и нельзя делать в праздник ведьм и плодородия 10
12:44 30-04-2020
Вальпургиева ночь 30 апреля 2020 года: Что можно и нельзя делать в праздник ведьм и плодородия
Нашли мертвым начальника ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского
12:30 30-04-2020
Нашли мертвым начальника ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского
БердскХватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска 23
12:24 30-04-2020
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
Указ «Об укреплении начал веротерпимости» подписали 30 апреля в России
12:23 30-04-2020
Указ «Об укреплении начал веротерпимости» подписали 30 апреля в России