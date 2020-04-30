С 12 мая начнутся медкомиссии для 500 призывников в Бердске, заявил военком Андрей Копачев

Для города план установлен около 70 человек. В первую очередь будут вызваны те призывники, которые не имеют права на отсрочку. На областных пунктах сбора всем призывникам сделают тест на COVID-19.

Военком Бердска Андрей Копачев рассказа о призывной кампании 2020

Сегодня, 30 апреля, военком Бердска Андрей Копачев рассказал о призывной кампании-2020. Так, из-за распространения коронавирусной инфекции призывная комиссия начнет свою работу 12 мая.

— Для города план установлен около 70 человек. 500 человек будет вызвано на заседание медицинской комиссии городской призывной комиссии. В первую очередь будут вызваны те призывники, которые не имеют права на отсрочку. По каждому призывнику будет принято решение и они будут направлены на областной сборный пункт.

Кроме того, администрация закупила маски для будущих призывников. Перед тем как пойти на медкомиссию, бердчанину выдадут маску, измерят температуру, обработают руки антисептиком. Медперсонал также обеспечат средствами защиты.

Перед отправкой в армию призывникам выдадут средства защиты. Поедут они на сборный пункт в обработанном транспорте. На областных сборных пунктах всем будущим военным проведут тест на коронавирус.

Автор видео Елена Белоусова

