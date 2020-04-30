Ваучеры вместо денег за отмененные рейсы выдаст россиянам «Аэрофлот»

Еще вместо возврата денег можно предлагать пассажиру сертификат на срок до трех лет.

Аэрофлот не хочет возвращать деньги за билеты

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев поддержал идею узаконить использование ваучеров вместо возврата средств пассажирам за отмененные рейсы. Ранее туроператоры заявили, что авиакомпания приостановила возврат денег за билеты.

Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы. Вместо выплаты компенсации он рекомендует зачислять средства на личный счет пассажира (в авиакомпании. — РБК) или выдавать сертификаты с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. Это следует из письма Савельева, направленного 13 апреля президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

У РБК есть копия письма Савельева. В пресс-службе РСПП подтвердили его получение. Позднее официальный представитель авиакомпании Михаил Демин подтвердил, что компания введет ваучеры на перелет за отмену рейса из-за эпидемиологической ситуации.

Ранее с предложением закрепить на законодательном уровне возможность выдачи пассажирам сертификатов или ваучеров вместо денежной компенсации выступала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, в нее входят крупнейшие российские авиакомпании, кроме «Аэрофлота»). «Наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов. <…> Большинство авиакомпаний сейчас тратят больше наличных денег на возвраты своим пассажирам и грузоотправителям, чем они получают за бронирования своих услуг воздушной перевозки», — объяснял глава АЭВТ Владимир Тасун в письме правительству. Поэтому он предложил позволить авиакомпаниям вместо возврата пассажиру денежных средств выдавать такие ваучеры.

«Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) уже дала авиакомпаниям-членам разъяснения о признании «ваучеров» вместо возврата денег законной формой в отношениях потребителей услуг воздушного транспорта и авиакомпаний и призывает регуляторов всех стран разрешить законный оборот «депозитных ваучеров» авиакомпаний во избежание краха отрасли», — подчеркивал Тасун.

В письме Савельева говорится, что вместо возврата денег можно предлагать пассажиру сертификат на срок до трех лет. «Речь в данном случае идет о возможности предоставления в момент наступления форс-мажорных обстоятельств ваучера на будущий перелет либо возврата средств позднее, после нормализации ситуации», — пояснил РБК источник в «Аэрофлоте».

Какие другие антикризисные меры предлагает «Аэрофлот»

В качестве других мер поддержки авиаотрасли глава «Аэрофлота» предлагает субсидировать расходы на лизинговые платежи и оплату труда (в размере 70% от фонда оплаты труда (ФОТ), а не на две трети от МРОТ), ввести пониженные тарифы на страховые взносы, а также отменить дополнительные взносы в Пенсионный фонд (ПФР) в размере 14% c ФОТ летных экипажей.

Савельев объясняет, что дополнительные взносы в ПФР не направлены на достижение «социальной цели защиты членов летных экипажей». При поступлении в бюджет фонда такие взносы не персонифицируются, и у членов летных экипажей нет гарантий получения доплаты к пенсии, соизмеримой с уплаченной работодателем суммой, пишет он.

8 апреля Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что «Аэрофлот» приостановил операции по возврату денег за билеты, аннулированные из-за пандемии. Тогда представитель перевозчика комментировать ситуацию отказался.

Лоукостер «Победа» — «дочка» «Аэрофлота» — обещал автоматически возвращать деньги за отмененные рейсы на личный счет своих клиентов на сайте авиакомпании. До 1 июня 2021 года их можно будет потратить на любые рейсы компании. Если пассажир не израсходует средства до этого срока, они автоматически зачислятся на его банковский счет.

Россия приостановила все международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов, 27 марта из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Из-за отмены международных полетов на фоне пандемии перевозчики потеряют до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитывали эксперты Bain & Company для РБК.

Для поддержки авиакомпаний власти ввели отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов. Но в АЭВТ предупредили, что критериям для получения таких льгот удовлетворяют лишь пять перевозчиков, три из них — из группы «Аэрофлот». Власти также выделили 1,5 млрд руб. субсидий авиакомпаниям на вывозные рейсы и пообещали 23 млрд руб. прямой финансовой помощи, однако порядок выплат этих средств до сих пор не определен.

Источник: РБК