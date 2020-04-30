До 30 мая закончится учебный год для школьников Бердска, заявила на видео Жанна Тузова

Если бы школы работали в штатном режиме, то сроки бы не изменились сильно. График окончания учебного года для всех классов читайте в этом тексте.

Жанна Тузова заявила о сроках окончания учебного года 2020

Сегодня, 30 апреля, начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова назвала сроки окончания учебного года-2020.

— До конца мая. Если бы мы работали в штатном режиме, то было бы также. Мы написали рекомендательное письмо, где прописаны сроки окончания учебного года: для 1-4 классов до 25 мая, 5-8 классы, 9 и 11 классы до 30 мая. Единственно, что в этом графике 10-е классы до 5 июня. Все руководители работают над этим вопросам, анализируем по всем учебным программам и предметам их выполнение. Постараемся максимально 30 числом закрыть учебный год, — сообщила Жанна Леонидовна.

Автор видео Елена Белоусова

