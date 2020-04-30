Врезался в автомобиль DAF с прицепом водитель грузовика Hyundai на трассе Р-254. Мужчина умер

Мужчина двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска и в пути следования, не справился с управлением.

Водитель скончался

29 апреля в 20.40 в Убинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации, мужчина 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем Hyundai, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска и в пути следования, не справившись с управлением, на 1228-м километре трассы допустил столкновение со стоящим автомобилем DAF с прицепом. В результате ДТП водитель Hyundai от полученных травм скончался на месте.

По даному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник: 54.мвд.рф