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Красота / Общество

4 ошибки в уходе за лицом

14:58 30.04.2020
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Не всем рецептам домашнего ухода за кожей лица можно доверять. Мы расскажем вам о самых распространенных уходовых ошибках, которые лучше не совершать, чтобы не пришлось потом обращаться к врачу.

4 ошибки в уходе за лицом
Существуют рецепты домашнего ухода за кожей, которые несут только вред

Домашний уход предусматривает использование не только профессиональных средств, но и некоторые продукты для создания масок, скрабов и увлажняющих средств по рецепту родственников и знакомых, которые успели опробовать рецепт и теперь вовсю советуют вам. Мы расскажем, какие домашние рецепты не принесут ничего, кроме вреда.

Сахар вместо скраба

Наравне с соляным скрабом, «сладкий» вариант очень популярен в домашнем уходе. Многие девушки считают, что крупные частички сахара прекрасно подойдут для очищения, однако, вместо отшелушивания вы получите травмированную кожу. Не жалейте денег на специальный скраб, который отнесется к вашей коже бережно.

Кокосовое масло для лица

Не спорим, кокосовое масло — маст-хэв в домашнем уходе, но только не для лица. Такое полезное для тела масло вызовет закупорку пор на лице и высушит сильнее любого спиртового тоника, особенно если ваша кожа обезвожена. Масло, как правило, подходит только в качестве основного компонента в маске для волос или заменит увлажняющий крем для тела. И только.

Зубная паста против акне

Наверное, об этом способе слышали все. Очень часто старшие родственники настоятельно советую подлечить «прыщики» зубной пастой. Сами, конечно, с такой проблемой не сталкивались, но слышали, что помогает. Если вы хотите получить ожог и дополнительные воспаления на коже, можете использовать пасту. Но вам ведь это совсем не нужно, правда?

Маска из яиц

Эффективность сырых яиц в борьбе с потерей тонуса кожи не доказана, однако, девушки активно используют яичные белки в надежде, что натуральное средство подействует и не принесет вреда. На самом деле, вы можете получить куда более серьезные проблемы с кожей: как мы знаем, сальмонелла очень часто встречается в сырых яйцах, и кроме воспалений такой эксперимент вам ничего не принесет.

Источник: WomanHit

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