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Останки пропавшей много лет назад женщины искали со следователями региона на берегу Обского моря у пляжа «Бумеранг» спасатели Бердска

23:00 30.04.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Обследовано около 100 метров маловодной территории. Водолазные работы не проводились, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС в регионе.

Останки пропавшей много лет назад женщины искали со следователями региона на берегу Обского моря у пляжа «Бумеранг» спасатели Бердска
Искали труп пропавшей женщины на берегу Обского моря спасатели Бердска

Искали останки пропавшей несколько лет назад женщины на побережье Обского моря в районе пляжа «Бумеранг» спасатели Бердска вместе со следователями СК по Новосибирской области. Работы велись 29 апреля, обследовано около ста метров берега. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе главного управления МЧС в регионе.

— В поисках был задействован Бердский поисково-спасательный отряд. Искали женщину, которая пропала здесь несколько лет назад. Работы велись на маловодной части Новосибирского водохранилища. Водолазные работы не велись, — утонили оперативные дежурные 30 апреля.

В течение нескольких часов велись поиски, но результата не дали. Подробности от пресс-службы Следственного комитета области в ближайшее время.

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От редакции

Найдут?

Аноним, 30 апреля 2020 11:33
Пропавшую много лет назад, обязательно искать в режиме самоизоляции или тех нескольких лет не хватило?
Аноним, 30 апреля 2020 13:23
НВР:
Вообще не понятно, почему пропавшую несколько лет назад женщину ищут именно сейчас? По горячим следам надо было расследовать и искать...

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