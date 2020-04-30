Останки пропавшей много лет назад женщины искали со следователями региона на берегу Обского моря у пляжа «Бумеранг» спасатели Бердска

Искали останки пропавшей несколько лет назад женщины на побережье Обского моря в районе пляжа «Бумеранг» спасатели Бердска вместе со следователями СК по Новосибирской области. Работы велись 29 апреля, обследовано около ста метров берега. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в пресс-службе главного управления МЧС в регионе.
— В поисках был задействован Бердский поисково-спасательный отряд. Искали женщину, которая пропала здесь несколько лет назад. Работы велись на маловодной части Новосибирского водохранилища. Водолазные работы не велись, — утонили оперативные дежурные 30 апреля.
В течение нескольких часов велись поиски, но результата не дали. Подробности от пресс-службы Следственного комитета области в ближайшее время.
Вообще не понятно, почему пропавшую несколько лет назад женщину ищут именно сейчас? По горячим следам надо было расследовать и искать...