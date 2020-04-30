Умерли 65 пациентов с коронавирусом за сутки на 30 апреля в Москве

В Москве за сутки скончались 65 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне жертвами COVID-19 в столице стали 67 человек. Таким образом, общее количество умерших с коронавирусом в Москве достигло 611.
Пандемия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией
. Заболевшие COVID-19 выявлены практически во всех странах мира. Число инфицированных достигло трех миллионов, около 205 тысяч скончались.
В России порядка 99 тысяч зараженных, свыше десяти тысяч вылечились, около тысячи умерли. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах. Во всех регионах был введен режим повышенной готовности.
Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая.
Источник: РИА Новости