Взбесившийся белый медведь убил свою самку в зоопарке Удмуртии

Белый медведь Балу снова без пары в зоопарке Ижевска

В Зоопарке Удмуртии погибла белая медведица Аврора. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал директор красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань. Напомним, Аврору привезли в Ижевск из Красноярска для того, чтобы создать пару с белым медведем Балу. Первая встреча животных состоялась 14 апреля.

«Буквально позавчера мы радовались, что наши белые гиганты обрели друг друга, полюбили, надеялись на потомство. Ведь для маленьких медвежат уже строят просторные вольеры в «Роевом Ручье». Но внезапный конфликт перечеркнул наши надежды», — сообщил Горбань.

По его словам, в какой-то момент Аврора «показала характер», а «Балу взбесился», между медведями произошел конфликт. Сотрудники зоопарка не смогли отогнать самца водой, не помогли и усыпляющие выстрелы. «Он упал уже рядом с мёртвой Авророй», – рассказал директор «Роевого ручья». Он добавил, что в зоопарках это первый подобный случай, специалистам предстоит тщательно в нем разобраться. «Совершенно неожиданная вспышка агрессии, сейчас видео отсматривают специалисты, пытаются понять причины. Самец может убить самку для еды, но только не в период течки. У них было всё абсолютно нормально, иначе бы их не соединили», – написал Андрей Горбань.

Источник: susanin