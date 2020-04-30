Нарушила карантин и прилетела из Москвы жительница Новосибирска. Полиция ее встретила в Толмачево

28 апреля рано утром прилетела сибирячка, которая по постановлению главного государственного санитарного врача должна была находиться в столице на самоизоляции. Однако ей удалось вернуться на родину.

Нарушители медицинского наблюдения пытались улететь из Новосибирской области и были задержаны в аэропорту

Водитель автомобиля и вернувшаяся из столицы в Новосибирскую область сибирячка не смогли дождаться окончания своего карантинного режима и стали новыми нарушителями предписаний главных государственных санитарных врачей. Незаконную деятельность в период распространения коронавируса вели в регионе магазины по продаже ювелирных изданий и мебели.

В Новосибирской области продолжается выявление нарушителей установленных в регионе ограничительных мер, действующих в период противодействия распространению коронавирусной инфекции. Правоохранительными органами составлено и направлено в суд 564 протокола по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 2,3 млн рублей.

Сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. Очередной нарушитель карантинного режима был задержан в аэропорту Толмачево – 28 апреля рано утром из Москвы прилетела женщина, которая по постановлению главного государственного санитарного врача должна была находиться в столице на самоизоляции. Однако в этот период ей удалось вернуться на родину в Новосибирск, где после приземления самолета ее уже ждали сотрудники управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Еще один новый нарушитель был задержан в момент поездки на автомобиле в Кировском районе Новосибирска. В ходе очередных рейдов сотрудниками ГИББД был остановлен подозрительный автомобиль, при проверке документов оказалось, что водитель находится под медицинским наблюдением, и вместо поездок на автомобиле и посещения общественных мест он должен находиться дома.

На обоих нарушителей составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», им грозит штраф от 15000 до 40000 рублей и продолжение соблюдения ограничительных мер. Всего по данной статье протоколы составлены в отношении 84 гражданин, из них уже 58 присуждены штрафы на сумму 840,1 тыс. рублей.

Также в регионе продолжаются профилактические мероприятия с жителями, направленные на необходимость соблюдения правил поведения, предписанных постановлением Губернатора об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории Новосибирской области. В настоящее время гражданам необходимо не покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров и др. На жителей, грубо нарушающих эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено уже 425 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», часть из них уже оштрафована на общую сумму 244,5 млн рублей.

Ряд нарушений по вышеуказанной статье выявлен у юридических лиц в ходе совместных проверок сотрудников полиции и органов власти Новосибирской области. Сразу несколько индивидуальных предпринимателей нарушали действующие в регионе ограничительные меры в Сузунском районе – они незаконно торговали мягкой мебелью, одеждой, обувью и другими товарами. В Заельцовском и Дзержинском районах Новосибирска вопреки запрету работали магазины по продаже ювелирных изделий. Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждены административные дела и начато расследование, нарушителям грозят штрафы.

В ходе совместных рейдов полиции и органов власти за неделю проверено 179 предприятий и 26 торговых центров, такие проверки будут продолжены. Кроме того, в усиленном режиме проходят рейды по местам уличной торговли. В региональном минпромторге напоминают, что при обнаружении нарушений санитарного законодательства, а также незаконно работающих магазинов, иных предприятий и организаций жители могут обращаться в полицию.

Также в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции в отношении предприятий и организаций региона к административной ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ привлечено 52 юридических лица, 33 присуждены штрафы на общую сумму более 1,2 млн рублей, 10 приостановили свою деятельность на разные сроки.

Источник: nso.ru