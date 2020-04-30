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Два часа тушили два полыхающих в огне дома на площади 64 кв. метра на ул. Вокзальной №17 и №17а пожарные Бердска

11:35 30.04.2020, Алена Романцова Фото: из архива МЧС
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Пожарных вызвали поздно, когда огонь охватил большую часть дома. В первом доме выгорела крыша, повреждены стены, сгорела веранда и баня, у второго дома также сгорела кровля.

Два часа тушили два полыхающих в огне дома на площади 64 кв. метра на ул. Вокзальной №17 и №17а пожарные Бердска
На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек

Полыхали в огне два дома на ул. Вокзальной Бердска сегодня ночью с 29 на 30 апреля. Крупный пожар начался в доме по адресу ул. Вокзальная №17, а затем перекинулся на дом №17а. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник отдела надзорной деятельности города Николай Степаненков. На пожар вызвали поздно, когда огонь охватил большую часть дома.

— О пожаре сообщили в 22.19, но уже было сильное горение. В первом доме выгорела крыша, повреждены стены, сгорела веранда и баня, у второго дома также сгорела кровля. Общая площадь пожара — 64 кв. метра, — рассказал Николай Анатольевич 30 апреля.

Пожар ликвидировали в 00:03 30 апреля, сообщают также специалисты главного управления МЧС России по Новосибирской области. Тушение велось по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 80 м. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

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От редакции

Боитесь пожаров?

Аноним, 30 апреля 2020 11:41
НВР:
да.................. видели было очень страшно
Аноним, 30 апреля 2020 12:21
Возле вокзала земля дорогая. Повторяется история с дачами, которые были на месте астора.

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