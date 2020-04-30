С 8 июня начнут сдавать ЕГЭ выпускники Бердска

После майских праздников будет определена точная дата проведения единого государственного экзамена.

Егэ предположительно будут сдавать в июне

Сегодня, 30 апреля, начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова назвала предварительную дату ЕГЭ. Когда точно будет проводится экзамен для 11-классников неизвестно.

— Предварительная дата сдачи единого государственного экзамена намечена на 8 июня. Ждем документы. Возможно, после майских праздников будет определена точная дата,- рассказала Жанна Леонидовна.

Учебный год для 1-4 классов закончится до 25 мая, 5-8 классы, 9 и 11 классы будут учиться до 30 мая. 10-е классы уйдут на каникулы до 5 июня.