Талисманы и амулеты — дань моде или эффективный инструмент?

Магия, эзотерика и вера в потусторонние миры не теряет своей актуальности у некоторых людей и сегодня. Работает ли на самом деле вся эта магическая атрибутика? Давайте разбираться.

Даже наука признала наличие некоторых свойств у определнных материалов

В последнее время в продаже появилось множество различных кулонов, колец, браслетов, одежды и прочих аксессуаров с нанесенными на них магическими, эзотерическими и оккультными символами. Как правило, эта продукция имеет, мягко говоря, не слишком понятные аннотации. В результате возникает вопрос – как работают такие вещи?

Здесь важно понимать, что каждый из этих символов не просто так кто-то придумал. Как правило, за любым из них стоит целая магическая традиция и много поколений ее последователей. Эти знаки прошли долгий путь от начала времен и многие сотни или даже тысячи лет ими пользовались различные жрецы, оккультисты, колдуны, мистики и маги. Эта многолетняя практика различных культов, мистических обществ и орденов не прошла бесследно для информационного поля планеты.

Тысячи магов разных народов и времен от начинающих, до самых мудрых, сильных и могущественных прописали в нем эти символы, их свойства и качества. Вот почему это не просто знаки – за ними стоят опыт и сила множества эзотериков и их форма, прописанная в информационной сфере Земли, является проводником соответствующих качеств, ключом к проявлению их свойств.

Кроме того, психика человека обладает интересным свойством: если написать слово «яблоко» — у читателя подсознательно пробежит ассоциация и он вспомнит то, что ассоциируется с этим словом в его сознании, при этом человек не дает себе команды вспомнить — что это такое, это произойдет само по себе. Нечто подобное происходит и когда вы смотрите на оккультные символы и носите их на себе. Разумеется, есть разница между оккультным символом и яблоком. В конце концов, первый вы могли никогда в жизни не видеть и ничего о нем не знать. Но здесь надо учитывать, что человек – это гораздо больше, чем просто его физическая оболочка. При контакте с символом, даже когда сознание не способно опознать его, ваши тонкие тела вступают во взаимодействие с его энергоинформационной составляющей.

При этом происходят изменения на очень глубоких и зачастую неосознаваемых слоях личности, поскольку эти символы «прописаны» очень сильно, и на тех уровнях, которые не так просто достичь даже достаточно сильным магам. В этом одно из их главных достоинств – они позволяют производить изменения в тех областях тонких тел, до которых, как правило, не дотягивается сознание даже сильных эзотериков. Поэтому и в том случае, когда символ неизвестен вам, эффект от его использования будет. Другое дело, что намного лучше, если вы все же почитаете литературу о нем, и соприкоснетесь с традициями, с которыми он связан. В этом случае при контакте с символом вы будете более плотно сонастраиваться с ним, а прописанные в нем качества будут сильнее проявляться в вас.

Отдельного упоминания заслуживают талисманы, сделанные из камней, дерева, различного рода мешочки с травами и прочим. Любой материал и предмет физического мира обладает определенными свойствами энергетики – частотностью, интенсивностью излучения, особенностями взаимодействия с полями других объектов, и т.д. Некоторые материалы обладают очень сильным полем, способным даже прямо воздействовать на физический мир, например — натуральный магнит. Многие другие обладают не менее сильным полем, но, в силу специфики этого поля, его действие в физическом мире не так очевидно для 5 органов чувств. Тем не менее такие минералы, растения и другие объекты оказывают сильное воздействие на энергетику и физическое тело человека, который носит их при себе, или на энергетику помещения, в котором такой объект находится. Поэтому эти талисманы могут очень сильно помочь и в бытовой жизни, и магической практике. Знания об их свойствах издавна собирали и применяли люди самых разных эзотерических и религиозных традиций. Со временем даже наука признала очевидные свойства магнита, нефрита и ряда других камней, хотя задолго до ее расцвета эти знания были известны и успешно использовались целителями, знахарями, шаманами, магами и ведьмами…

Также надо учитывать, что не только объективные свойства предметов и материалов играют роль в их воздействии — практика с талисманами еще и эгрегориально поддержана. Т.е. в мире существуют древние традиции, в которых множество людей работало с определенными камнями, растениями, другими предметами на протяжении веков. Их работа не прошла бесследно, за каждой такой традицией стоит эгрегор (сейчас условно назовем его информационным полем) сонастраиваясь с которым через амулет, мы позволяем этому информационному полю проявиться через нас, поддержать наше намерение получить с помощью амулета определенный результат, что в свою очередь усиливает получаемый эффект.

Подводя итог, можно сказать, что описанные талисманы, амулеты, обереги и символы не только успешно применяются для решения текущих жизненных задач, но и являются вполне серьезными инструментами в магической практике, которые будут полезны всем магам, благодаря своей специфике, и особенно начинающим, которым они позволят производить магические операции, опираясь на опыт, силу и знания древних.

Источник: Тайны.ру