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Кому можно работать по указу Путина в нерабочие дни с 1 по 11 мая из-за COVID-19 в России и Бердске

14:45 30.04.2020 Фото: pixabay.com
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Действие документа не затронет организации, например, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы; финансовые учреждения, оказывающие услуги по расчетам и платежам.

Кому можно работать по указу Путина в нерабочие дни с 1 по 11 мая из за COVID 19 в России и Бердске
СМИ должны определить число сотрудников, которые с 1 по 11 мая будут обеспечивать их работу

Действие указа президента о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно не затронет работодателей и работников медицинских и аптечных организаций, а также компаний, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости. Документ опубликован на сайте Кремля.

Указ не распространяется на: непрерывно действующие организации, предприятия, имеющие оборудование для непрерывного технологического процесса; медицинские учреждения и аптеки; организации, обеспечивающие жителей продуктами и товарами первой необходимости; службы, выполняющие неотложные работы при чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распространения опасного заболевания.

Также действие документа не затронет организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы; финансовые учреждения, оказывающие неотложные услуги (в первую очередь по расчётам и платежам); иные организации, которые определят региональные власти, исходя из обстановки.

Согласно указу, федеральные и региональные органы власти, а также СМИ должны определить число сотрудников, которые с 1 по 11 мая будут обеспечивать их работу. Документ может распространяться на системообразующие, а также на научные и образовательные организации по согласованию с Правительством.

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