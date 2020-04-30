Кому можно работать по указу Путина в нерабочие дни с 1 по 11 мая из-за COVID-19 в России и Бердске

Действие документа не затронет организации, например, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы; финансовые учреждения, оказывающие услуги по расчетам и платежам.

СМИ должны определить число сотрудников, которые с 1 по 11 мая будут обеспечивать их работу

Действие указа президента о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно не затронет работодателей и работников медицинских и аптечных организаций, а также компаний, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости. Документ опубликован на сайте Кремля.

Указ не распространяется на: непрерывно действующие организации, предприятия, имеющие оборудование для непрерывного технологического процесса; медицинские учреждения и аптеки; организации, обеспечивающие жителей продуктами и товарами первой необходимости; службы, выполняющие неотложные работы при чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распространения опасного заболевания.

Также действие документа не затронет организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы; финансовые учреждения, оказывающие неотложные услуги (в первую очередь по расчётам и платежам); иные организации, которые определят региональные власти, исходя из обстановки.

Согласно указу, федеральные и региональные органы власти, а также СМИ должны определить число сотрудников, которые с 1 по 11 мая будут обеспечивать их работу. Документ может распространяться на системообразующие, а также на научные и образовательные организации по согласованию с Правительством.