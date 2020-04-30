Плесень в рассаде: как избавиться от проблемы

Есть несколько способов решить эту проблему, один из которых — корица. Как именно ее использовать — читайте ниже.

Заметив в ящике с рассадой налет белой плесени не спешите паниковать

Домашнее овощеводство семимильными шагами возвращается в быт россиян, в этом году многие купили дачный участок и, возможно, впервые посеяли семена на рассаду. Однако, новичков, в отличие от огородников и садоводов со стажем, ожидают всевозможные сюрпризы и открытия, способные повергнуть в настоящую панику

Одной из наиболее распространенных проблем с посадкой семян является развитие белого пушистого гриба на верхней части горшечной почвы.

Заметив это, некоторые новички в огородном искусстве с беспокойством спрашивают, почему на земле с рассадой появилась белая плесень и как избавиться?

Подождите паниковать! Это, вероятно, безвредный сапрофитный гриб. Хотя вы их не всегда видите, грибы присутствуют в каждой «живой» органической садовой смеси. Но поскольку такой признак жизни совсем не тот, который вы хотели бы видеть, есть несколько способов решить проблему.

Прежде всего, сапрофитный гриб сигнализирует о том, что рассада не получает того, что необходимо, с точки зрения солнечного света, циркуляции воздуха и влажности. Кроме того, грибы выступают конкурентами за питательные вещества с ростками, таким образом, пришло время принять меры.

Как избавиться от белой плесени на рассаде — 5 шагов

Первый шаг — физическое удаление. Соскребите и выбросьте пораженные участки почвы.

Второе. Слегка посыпьте грунт корицей.



Циннамальдегид (или коричный альдегид) -, вещество, которое придает корице вкус и аромат, действует как идеальный природный фунгицид и предотвращает рост плесени. Постарайтесь создать тонкое и равномерное покрытие.

Третье. Не поливайте, пока верхние 5 см почвосмеси не высохнут полностью. Никогда не оставляйте горшки в блюдцах, наполненных водой, более 5 минут. Вовремя сливайте лишнюю влагу.

Четвертое. Поместите горшки с рассадой на солнце или поставьте под источник сильного искусственного освещения, чтобы помочь земле побыстрее просохнуть. Если погода позволяет, уже солнечно и тепло, выставите рассаду на улицу на день.

Пятое. Если вас не оставляют мрачные мысли по поводу будущего вашей рассады, рассмотрите пересадку в емкость со свежим грунтом и большим количеством дренажных отверстий на донышке.

Почва заплесневела в большом пакете: выбросить нельзя использовать

Теперь попробуем разобраться в ситуации, когда вы купили довольно много почвы под рассаду и увидели, что она заплесневела. Что делать?

Использовать под рассаду такую почвосмесь точно не стоит в силу указанных выше причин: грибы – это конкуренты всходам, что приведет к затуханию ростков.

Выбрасывать тоже не надо. Почвосмесь пригодится на даче для создания верхнего слоя. Сделайте так. Перемешайте содержимое пакета, добавив немного свежего навоза или компоста. Теперь сделайте надрезы на пакете и поставьте его на улицу (на солнечное и хорошо проветриваемое место) на день или два, периодически перемешивая. Когда вы увидите, что земля выглядит без признаков сапрофитного гриба, ее можно добавить в грядку.

Профилактика

Вы никогда не сможете получить 100% гарантию, что в нестерильной земле нет спор плесени.

Реальными угрозами для рассады является сочетание трех факторов: тепла, влажности и плохой вентиляции. В таких условиях споры плесени перерастают в форму взрослых грибов и выделяют еще больше спор.

Емкости для рассады выглядят идеальной средой для размножения гриба, вот почему тема обсуждается из года в год.

Основные правила, которые помогут снизить риски:

Не заливать горшок с рассадой! Избыток воды — основная причиной роста плесени на контейнерных растениях. Полив проводят только после того, как четверть от общего объема почвы в горшке высохла. Например, если слой почвы составляет 20 см, то не поливайте, пока верхние 5 см не просохнут.

Поставьте рядом с рассадой маленький вентилятор и периодически устраивайте проветривание в сочетании с интенсивным освещением.

Наконец, не поливайте землю с ростками уксусным раствором. Кстати, грибы способны пережить резкое повышение кислотности почвы, а вот нежная корневая система ростков – нет. Посыпка корицей намного эффективнее и безопаснее.

Источник: agroxxi