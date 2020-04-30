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Зараженный коронавирусом мужчина после операции на сердце выявлен в Искитимском районе

11:48 30.04.2020, Алена Романцова Фото: pixabay
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Мужчину прооперировали в клинике Мешалкина, после этого был выявлен вирус, рассказал главврач Искитима Алексей Кайгородов.

Зараженный коронавирусом мужчина после операции на сердце выявлен в Искитимском районе
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Зараженный коронавирусом мужчина после операции на сердце выявлен в Искитимском районе

Зараженный коронавирусом мужчина после операции на сердце выявлен в Искитимском районеАнализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, АкадемгородкеЕщё 909 новостей

Выявили коронавирус после операции на сердце у мужчины в клинике Мешалкина из Искитимского района, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач Искитима Алексей Кайгородов.

— Один подтвержденный результат на коронавирус есть в Искитимском районе. Мужчину увезли с инфарктом в клинику Мешалкина, сделали операцию. После обследования подтвердили диагноз. После этого его увезли в инфекцию. Контактных с ним людей мы наблюдаем, они обследованы, ждем результатов, — рассказал Алексей Алексеевич 30 апреля.

Всего на карантине 30 человек, из низ 4 ребенка. 17 прибывших и 13 контактных. Жителей города из общего числа 21, 9 из Искитимского района. 6 человек госпитализированы в инфекционные больницы Искитима и Новосибирска с подозрением на коронавирус. Положительных результатов в городе Искитиме нет, один положительный результат в районе.

Напомним, в Бердске выявлен третий зараженный опасным вирусом. Он никуда не ездил, заразился контактным путем.

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