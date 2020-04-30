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Умерли более 70 медиков заразившихся коронавирусом в России, заявил Николай Брико

12:45 30.04.2020 Фото: pixabay.com
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Главный эпидемиолог Минздрава РФ также подчеркнул, что страна пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев заражения снижается.

Умерли более 70 медиков заразившихся коронавирусом в России, заявил Николай Брико
Страна пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«У нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом, прежде всего в медицинских организациях. Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий».

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико также подчеркнул, что страна пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев заражения снижается.

«Если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни», — сказал Брико.
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
Почти 45% новых заболевших не имеют симптомов.

Источник: РИА Новости

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