Умерли более 70 медиков заразившихся коронавирусом в России, заявил Николай Брико

Главный эпидемиолог Минздрава РФ также подчеркнул, что страна пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев заражения снижается.

Страна пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«У нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом, прежде всего в медицинских организациях. Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий».

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико также подчеркнул, что страна пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев заражения снижается.

«Если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни», — сказал Брико.

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.

Почти 45% новых заболевших не имеют симптомов.

Источник: РИА Новости