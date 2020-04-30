«Обнажённая забота»: Снялись в обнаженной фотосессии немецкие врачи для привлечения внимания к проблеме с СИЗ

Группа немецких врачей обнажилась в попытке привлечь внимание к нехватке защитной одежды и снаряжения.
Вызывая свой протест Бланке Беденкен или Naked Qualms, члены группы сказали, что чувствуют риск коронавируса и утверждают, что их призывы о помощи в течение нескольких месяцев остались без внимания.
Рубен Бернау, терапевт в группе, сказал Ärztezeitung, что он и его тренировочная команда недостаточно подготовлены для борьбы с вирусом. «Нагота — это символ того, насколько мы уязвимы без защиты», — сказал он.
Врачи позировали в своей практике, укрываясь файлами, рулонами туалетной бумаги, медицинским оборудованием и рецептурными блоками.
Мы ваши семейные врачи. Чтобы обращаться с вами безопасно, нам нужны средства защиты. Когда их у нас нет, мы выглядим также, как на этих фотографиях.
Обращение врачей на сайте blankebedenken.org
Кристиан Рехтенвальд, который также имеет практику врача общей практики, сказал, что группа была вдохновлена действиями французского доктора Алена Коломбье, который был сфотографирован обнаженным в своей практике после того, как назвал себя и своих коллег-врачей «пушечным мясом» в борьбе с пандемия.
Яна Гусеманн, еще один врач общей практики, сказала: «Конечно, мы хотим продолжить лечение пациентов, которым еще предстоит пройти тщательное обследование». По ее словам, для этого ей необходимы соответствующие средства индивидуальной защиты.
Один врач сказал, что она «обучена зашивать раны» и спросила: «Почему я теперь должен шить свою маску?»
Немецкие врачи неоднократно обращались за дополнительными средствами индивидуальной защиты с момента прибытия вируса в Германию в конце января.
Немецкие фирмы, которые производят защитную одежду, увеличили свои производственные мощности, но не смогли удовлетворить спрос. Медицинские работники, клиники и дома престарелых часто обращаются с просьбой о фильтрационных масках, защитных очках, перчатках и фартуках и говорят, что их потребности едва удовлетворены.
Медицинский персонал также сообщил о широко распространенных кражах дезинфицирующих средств и масок из больниц, в которых полиция обвиняла организованные преступные группировки. В результате многие больницы повысили свою безопасность.
Недавнее исследование, проведенное ассоциацией немецких медицинских страховщиков, показало, что у врачей не было более 100 м одноразовых масок, почти 50 м фильтров-масок, более 60 м одноразовых фартуков и такого же количества одноразовых перчаток.
Спрос на СИЗ сильно различался от региона к региону, причем Северный Рейн-Вестфалия и Бавария являются наиболее нуждающимися.
Марк-Пьер Мёлль, исполнительный директор Немецкой ассоциации медицинских технологий, призвал правительство поддержать структурное увеличение внутреннего производства.
«Если бы такая организация была политически желательной и были бы гарантированные количества по справедливым ценам, не было бы никаких трудностей», — сказал Мелл немецким СМИ.
Правительство ответило, заявив, что планирует централизовать закупки СИЗ.
В своем твиттере @BlankeBedenken группа протеста заявила, что Германия заявила, что обладает хорошими ресурсами в борьбе с коронавирусом. «Но вскоре защитной одежды, дезинфицирующих средств и одноразовых масок больше не было. Несмотря на то, что они и их пациенты недостаточно защищены от заражения вирусом, врачи по всей стране и их команды заботятся о людях ».
Источник: Gardian