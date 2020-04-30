«Обнажённая забота»: Снялись в обнаженной фотосессии немецкие врачи для привлечения внимания к проблеме с СИЗ

Группа немецких врачей запустили акцию «Обнажённая забота». Так они хотят привлечь внимание к нехватке средств защиты во время пандемии коронавируса Covid-19.

Группа немецких врачей обнажилась в попытке привлечь внимание к нехватке защитной одежды и снаряжения.

Вызывая свой протест Бланке Беденкен или Naked Qualms, члены группы сказали, что чувствуют риск коронавируса и утверждают, что их призывы о помощи в течение нескольких месяцев остались без внимания.

Рубен Бернау, терапевт в группе, сказал Ärztezeitung, что он и его тренировочная команда недостаточно подготовлены для борьбы с вирусом. «Нагота — это символ того, насколько мы уязвимы без защиты», — сказал он.

Врачи позировали в своей практике, укрываясь файлами, рулонами туалетной бумаги, медицинским оборудованием и рецептурными блоками.

Мы ваши семейные врачи. Чтобы обращаться с вами безопасно, нам нужны средства защиты. Когда их у нас нет, мы выглядим также, как на этих фотографиях. Обращение врачей на сайте blankebedenken.org

Кристиан Рехтенвальд, который также имеет практику врача общей практики, сказал, что группа была вдохновлена ​​действиями французского доктора Алена Коломбье, который был сфотографирован обнаженным в своей практике после того, как назвал себя и своих коллег-врачей «пушечным мясом» в борьбе с пандемия.

Яна Гусеманн, еще один врач общей практики, сказала: «Конечно, мы хотим продолжить лечение пациентов, которым еще предстоит пройти тщательное обследование». По ее словам, для этого ей необходимы соответствующие средства индивидуальной защиты.

Один врач сказал, что она «обучена зашивать раны» и спросила: «Почему я теперь должен шить свою маску?»

Немецкие врачи неоднократно обращались за дополнительными средствами индивидуальной защиты с момента прибытия вируса в Германию в конце января.

Немецкие фирмы, которые производят защитную одежду, увеличили свои производственные мощности, но не смогли удовлетворить спрос. Медицинские работники, клиники и дома престарелых часто обращаются с просьбой о фильтрационных масках, защитных очках, перчатках и фартуках и говорят, что их потребности едва удовлетворены.

Медицинский персонал также сообщил о широко распространенных кражах дезинфицирующих средств и масок из больниц, в которых полиция обвиняла организованные преступные группировки. В результате многие больницы повысили свою безопасность.

Недавнее исследование, проведенное ассоциацией немецких медицинских страховщиков, показало, что у врачей не было более 100 м одноразовых масок, почти 50 м фильтров-масок, более 60 м одноразовых фартуков и такого же количества одноразовых перчаток.

Спрос на СИЗ сильно различался от региона к региону, причем Северный Рейн-Вестфалия и Бавария являются наиболее нуждающимися.

Марк-Пьер Мёлль, исполнительный директор Немецкой ассоциации медицинских технологий, призвал правительство поддержать структурное увеличение внутреннего производства.

«Если бы такая организация была политически желательной и были бы гарантированные количества по справедливым ценам, не было бы никаких трудностей», — сказал Мелл немецким СМИ.

Правительство ответило, заявив, что планирует централизовать закупки СИЗ.

В своем твиттере @BlankeBedenken группа протеста заявила, что Германия заявила, что обладает хорошими ресурсами в борьбе с коронавирусом. «Но вскоре защитной одежды, дезинфицирующих средств и одноразовых масок больше не было. Несмотря на то, что они и их пациенты недостаточно защищены от заражения вирусом, врачи по всей стране и их команды заботятся о людях ».

Источник: Gardian