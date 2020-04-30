Как сохранить здоровье глаз на удаленке

Для многих самоизоляция — это работа на дому с компьютером и гаджетами. Что может случиться и как сохранить здоровье глаз при таком режиме?

Действенный способ профилактики — гимнастика для глаз

Отрывайтесь от экранов

Современный человек — раб электроники. Завершив работу в офисе за монитором, уже в транспорте по дороге домой он смотрит в планшет или смартфон. Те же гаджеты, плюс телевизор дома.

А в нынешних условиях, на удалёнке, нагрузка на глаза увеличивается многократно. К тому же жару в прямом смысле поддают батареи и обогреватели — пересушенный воздух для глаз тоже вреден. Поэтому нужно регулярно проветривать помещение и время от времени дышать свежим воздухом на балконе.

Уже через пару недель такого домоседства многие чувствуют дискомфорт в глазах: ощущение «песка», инородного тела, жжение, обильное слезотечение или повышенная сухость, раздражение и покраснение, «затуманивание» зрения, снижение остроты зрения и светобоязнь… У некоторых к этому перечню добавляются головные боли.

Всё это проявления заболевания, называемого синдромом «сухого глаза» (ССГ), или сухим кератоконъюнктивитом. Болезнь возникает из-за изменения состава и ухудшения качества слезы и может привести к повреждению и воспалению тканей глаза.

Впрочем, к такому недугу может привести не только компьютерное «своеволие» и излишне сухой воздух, но игнорирование элементарных норм труда, вредное влияние загрязнённого воздуха и дыма, связанные и несвязанные с глазами заболевания, длительный или неправильный приём лекарств и, конечно, возрастные изменения.

Гимнастика и увлажнение

Итак, глаза требуют восстановления, необходимо справиться с атакой удалёнки. С одной стороны, требуется правильно построить рабочий день, с другой — помочь глазам специальной гимнастикой и закапыванием специальных капель слезозаменителей.

Работу за компьютером надо чередовать с перерывами — сидение перед монитором в течение длительного времени не только сушит глаз, но и вызывает напряжение его мышц и нарушение ритма мигания. Действенный способ профилактики — гимнастика для глаз, она снимает нагрузку и будет способствовать расслаблению глазодвигательного аппарата.

Источник: АиФ