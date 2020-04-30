Указ «Об укреплении начал веротерпимости» подписали 30 апреля в России

Пожарная служба — одна из старейших российских государственных служб

День пожарной охраны.

Установлен указом Президента РФ от 30 апреля 1999 года.

30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал «Наказ о Градском благочинии». Впервые в России вводилось круглосуточное дежурство дозоров, контролировавших соблюдение правил пожарной безопасности.

Пожарная служба — одна из старейших российских государственных служб. Существует легенда, что Иван III, получив при очередном крупном пожаре в Москве ожоги, повелел создать пожарно‑сторожевую охрану, бойцы которой вели круглосуточное дежурство на улицах города. В 1549 году Иван Грозный издал указ о пожарной безопасности, который обязывал москвичей иметь средства пожаротушения в каждом доме.

В «Наказе о Градском благочинии» царя Алексея Михайловича были заложены организационные основы профессиональной пожарной охраны. Был установлен штатный состав пожарной охраны, ее техника, постоянное дежурство, частота объезда городов, а также наказания за нарушения правил обращения с огнем. Положения наказа распространялись на все российские города.

В 1857 году был издан первый в России пожарный устав. Он определил порядок устройства пожарных частей в городах, меры предосторожности от пожаров, а также порядок возмещения убытков и награждения участвующих в тушении работников пожарной охраны.

В апреле 1917 года был подписан декрет «Об организации мер борьбы с огнем». Позднее в НКВД СССР было создано Главное управление пожарной охраны, а в 1936 году появился Государственный пожарный надзор.

В 2001 году Государственная противопожарная служба была передана в МЧС России.

День пожарной охраны в России отмечают более 300 тысяч кадровых пожарных и около 150 тысяч добровольцев.

Международный день джаза.

Это ежегодное событие было организовано ЮНЕСКО в ноябре 2011 года. Впервые День джаза прошёл в Париже в 2012 году.

Этот музыкальный жанр возник в конце XIX — начале XX века в США как синтез африканской и европейской культур. И сегодня джаз остается уникальной формой музыкального искусства, которая объединяет расы и национальности и стирает границы между людьми и государствами.

49 лет назад (1971) состоялось торжественное открытие Большого Московского цирка на Проспекте Вернадского.

Его строительство началось в 1964 году. Проект здания был разработан группой архитекторов и инженеров под руководством Якова Белопольского.

Цирк на Проспекте Вернадского является одним из крупнейших стационарных цирков в мире. Вместимость зрительных лож — более 3300 мест. В цирке пять быстроменяющихся манежей: конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой.

75 лет назад (1945) советские воины водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.

Идею водрузить советский флаг над столицей поверженной Германии, как символ окончательного крушения нацизма, высказал Иосиф Сталин на торжественном заседании в ноябре 1944 года. Его поддержал Военный совет армии. Было изготовлено 9 штурмовых флагов, по количеству дивизий, входящих в состав 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, которая участвовала в боевых действиях в центре Берлина.

30 апреля 1945 года начался штурм Рейхстага. В ходе тяжелейших боев советским бойцам удалось прорваться в здание. Знамя было поручено водрузить разведчикам Мелитону Кантарии и Михаилу Егорову. При поддержке своих однополчан они достигли крыши Рейхстага, и прикрепили знамя к конной скульптуре Вильгельма I на крыше восточной части здания.

3 мая в газете «Правда» были опубликованы фотографии горящего Рейхстага с развивающимся над его куполом знаменем Победы.

8 мая 1946 года Кантарии и Егорову, а также командирам штурмовавших Рейхстаг батальонов капитану Василию Давыдову, капитану Степану Неустроеву и старшему лейтенанту Константину Самсонову были присвоены звания Героев Советского Союза.

90 лет назад (1930) был учрежден Тульский государственный университет.

Свою историю вуз ведёт от постановления Совета Труда и Обороны от 30 апреля 1930 года о создании Тульского механического института. 1 октября в институте начали учиться 240 студентов по четырем специальностям — холодная и горячая обработка металлов, инструментальное производство, станкостроение.

За 90 лет вуз неоднократно переименовывался и реорганизовывался. В 1992 году он был преобразован в Тульский государственный технический университет, а в 1995 году — в Тульский государственный университет (ТулГУ).

Сегодня ТулГУ — крупнейший государственный вуз Центральной России. В его состав входят 12 институтов и порядка 80 кафедр. В университете обучаются свыше 16 тысяч студентов, в их числе более 700 иностранных учащихся из 50 стран.

101 год назад (1919) был основан Государственный университет управления.

30 апреля 1919 года решением Наркомторгпрома Московский промышленно-экономический техникум, который готовил специалистов в области экономики, финансов и управления, был преобразован в Московский промышленно-экономический практический институт. Эта дата считается днем основания Государственного университета управления.

За свою вековую историю вуз неоднократно реформировался и переименовывался: Московский инженерно-экономический институт (1930-1975), Московский институт управления (1975-1991), Государственная Академия управления им. Серго Орджоникидзе (1991-1998).

9 июля 1998 года приказом Министерства общего и профессионального образования, академия была преобразована в Государственный университет управления (ГУУ).

Университет — один из лидеров управленческого образования в России. В его состав входят 6 учебных институтов, которые объединяют более 40 кафедр и научно-исследовательских подразделений. В ГУУ обучаются свыше 12 тысяч студентов, ежегодно проходят переподготовку и повышают квалификацию порядка 4 тысяч специалистов и руководителей предприятий.

102 года назад (1918) была создана киностудия «Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун» (ныне — «Ленфильм»).

Она была создана решением Наркомпроса на базе киноподотдела внешкольного отдела Государственной комиссии по просвещению. В том же году студия выпустила первый художественный фильм — «Уплотнение». Картина была снята режиссерами Александром Пантелеевым, Донатом Пашковским и Анатолием Долиновым по сценарию наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского.

В 1934 году студия была переименована в «Ленфильм». В 1975 году появилась её эмблема — «Медный всадник», которая была создана художником Мариной Бологовской и оператором Эдгаром Штырцкобером.

Всего на «Ленфильме» снято более 1,5 тысяч игровых, документальных и телевизионных фильмов. Многие из них стали мировой киноклассикой: «Чапаев», «Дама с собачкой», «Гамлет», «Мой друг Иван Лапшин», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Влюблен по собственному желанию», «Молох», «Итальянец» и другие.

115 лет назад (1905) император Николай II подписал указ «Об укреплении начал веротерпимости».

Документ стал первым российским правовым актом XX века, призванный реформировать отношения между церковью и государством. Указ отменял ряд вероисповедных ограничений, в частности в отношении «раскольников».

Православным разрешалось менять своё вероисповедание, хотя переход в нехристианские вероисповедания не допускался.

548 лет назад (1472) в Московском Кремле был заложен Успенский собор.

Первый храм на месте современного был построен в начале XIV века. Это было первое каменное здание в Москве. За полтора столетия он сильного обветшал, и было принято решение его разобрать и построить заново.

Храм был возведён итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти, и в августе 1479 года освящён.

На протяжении почти шести столетий храм был государственным и культовым центром России. Здесь на Земском соборе в 1613 году царём был избран Михаил Федорович Романов. А начиная с Петра II, Успенский собор был местом коронации всех российских императоров. В храме возводили в сан епископов, митрополитов и патриархов, оглашали государственные акты, а также служили молебны перед военными походами и в честь побед.

72 года назад (1948) основана Организация американских государств (ОАГ).

Она была создана на базе Панамериканского союза, существовавшего с 1889 года. Решение об учреждении ОАГ было принято на 9-й межамериканской конференции, которая проходила в столице Колумбии Боготе.

Сегодня эта старейшая региональная международная организация объединяет более 30 государств Северной и Южной Америки.

231 год назад (1789) состоялась церемония инаугурации первого президента США Джорджа Вашингтона.

Она проходила в нью-йоркском Федерал-холле. Начало церемонии было ознаменовано артиллерийскими залпами и звоном церковных колоколов. После принесения присяги Вашингтон выступил с короткой речью, которая состояла из 135 слов.

Сейчас церемония инаугурации проходит в Вашингтоне в западном крыле Капитолия. Это место было выбрано в 1981 году, во время вступления в должность 40-го президента США Рональда Рейгана.