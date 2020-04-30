Нарисовать или слепить дядю Степу ради конкурса к 75-летию Дня Победы попросили детей с 6 до 14 лет полицейские в Бердске

В этом году конкурс будет проводиться в дистанционном формате. Фотографии поделок участников конкурса с биографическими справками об авторах нужно направить в Отдел МВД России по городу Бердску до 15 мая 2020 года.

В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 6 до 14 лет

Отдел МВД России по городу Бердску объявляет дистанционный отборочный этап всероссийского конкурса детских тематических поделок «Полицейский Дядя Стёпа», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отражающего тематику «Вклад сотрудников органов внутренних дел в Победу над врагом». В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 6 до 14 лет, учащиеся образовательных учреждений города Бердска.

Фотографии (не менее трех с разных ракурсов) поделок участников конкурса с биографическими справками об авторах, направлять в Отдел МВД России по городу Бердску до 15 мая 2020 года на электронные адреса: tdvirskaia@mvd.ru, aozmanian2@mvd.ru, agoldaev@mvd.ru.

Отдел МВД по городу Бердску.