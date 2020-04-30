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Под угрозой сезон летних лагерей при школах из-за коронавируса в Бердске

15:00 30.04.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все документы из Роспотребнадзора для открытия лагерей дневного пребывания получены. Команды сформированы.

Под угрозой сезон летних лагерей при школах из за коронавируса в Бердске
При школах работают лагеря дневного пребывания

Тысячи школьников из Бердска отдыхают в пришкольных лагерях. Из-за пандемии коронавируса первый сезон летнего отдыха, который начинается в июне, под большим вопросом.

— Все документы из Роспотребнадзора для открытия лагерей дневного пребывания мы получили. Команды сформированы. Если первый сезон лагеря работать не будут, во втором сезоне организовать лагерь дневного пребывания реально, но нужно готовиться к новому учебному году. Привести в порядок кабинеты,- рассказала начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова 30 апреля.

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