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Коробки с продуктами по 7,5 кг получат до 15 июня 1045 пенсионеров 65+ в Бердске

22:45 30.04.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Продукты пенсионерам, которые нуждаются в поддержке в условиях самоизоляции, доставят волонтеры центра социальной поддержки населения, транспорт предоставят депутаты городского Совета депутатов.

Коробки с продуктами по 7,5 кг получат до 15 июня 1045 пенсионеров 65+ в Бердске
1045 продуктовых наборов получат пенсионеры в Бердске

Всероссийским движением «Волонтеры-медики» и всероссийским народным фондом проводится всероссийская акция «Мы вместе». Продуктовые наборы доставят людям старше 65 лет, которые нуждаются в поддержке в условиях самоизоляции.

— Бердску выделено 1045 продуктовых наборов. Списки получателей уже составлены и отправлены на согласование в региональное министерство труда и социального развития. Продукты расфасованы в коробки по 7,5 кг. С 6 по 8 мая они будут доставлены в центр социального обслуживания населения. До 15 июня их развезут по домам пенсионеров,- рассказала замглавы администрации по экономическим вопросам Жанна Шурова.

Продукты пенсионерам доставят волонтеры центра социальной поддержки населения, транспорт предоставят депутаты городского Совета депутатов.

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Какая помощь нужна пенсионерам?

Владимир Головин, 30 апреля 2020 20:48
Замечательно! До 8 мая - будут доставлены в центр социального обслуживания, а до 15 июня (!) их развезут по домам пенсионеров 65+!
А пенсионеры 65+, строго выполняющие режим самоизоляции, за этот месяц НЕ УМРУТ с голоду?
Аноним, 30 апреля 2020 20:54
Молодцы, пенсионеров нужно поддерживать. Пенсии мизерные.
Медик, 30 апреля 2020 21:12
Так почему не всех у кого минимальная пенсия?Главное 1000,а что остальные...
Аноним, 30 апреля 2020 23:37
У нас так мало пенсионеров 65+? Или опять только избранным достанется?

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