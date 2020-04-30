Коробки с продуктами по 7,5 кг получат до 15 июня 1045 пенсионеров 65+ в Бердске

1045 продуктовых наборов получат пенсионеры в Бердске

Всероссийским движением «Волонтеры-медики» и всероссийским народным фондом проводится всероссийская акция «Мы вместе». Продуктовые наборы доставят людям старше 65 лет, которые нуждаются в поддержке в условиях самоизоляции.

— Бердску выделено 1045 продуктовых наборов. Списки получателей уже составлены и отправлены на согласование в региональное министерство труда и социального развития. Продукты расфасованы в коробки по 7,5 кг. С 6 по 8 мая они будут доставлены в центр социального обслуживания населения. До 15 июня их развезут по домам пенсионеров,- рассказала замглавы администрации по экономическим вопросам Жанна Шурова.

Продукты пенсионерам доставят волонтеры центра социальной поддержки населения, транспорт предоставят депутаты городского Совета депутатов.

Автор видео Елена Белоусова