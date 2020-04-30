Бросили умирающего сенбернара после операции хозяева в лесу за БЭМЗом в Бердске. Пес умер

Шокирующем фото с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» поделилась жительница Бердска Ирина. На фото видно, как в лесу на двух одеялах лежит мертвый породистый пес. На животе сенбернара видна послеоперационная повязка.
— 28 апреля около 8 часов вечера гуляли по лесу, увидели вот такую картину. Это район БЭМЗа, по дороге на ГАММУ. 29 вечером она по-прежнему лежала. Собака мертвая, — написала утром 30 апреля жительница Бердска Ирина.
Девушка шокирована отношением владельцев животного и просит привлечь внимание людей — животное не должно лежать мертвым в лесу.
Садисты. Все вернется.
Тут практически тоже самое, только убили хозяева и собака никому не угрожала.
Посадят в этом случае хозяев?
Достаточно полиции обойти десяток клиник, где делают такие операции, что бы выявить хозяина.
Кроме того, если собака померла от какой нибудь чумки, то это отдельный привет всем гуляющим с собакой.