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Бросили умирающего сенбернара после операции хозяева в лесу за БЭМЗом в Бердске. Пес умер

23:07 30.04.2020, Марина Волкова Фото: Ирины
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Животное уже несколько дней лежит на двух одеялах в лесу. На животе послеоперационная повязка.

Бросили умирающего сенбернара после операции хозяева в лесу за БЭМЗом в Бердске. Пес умер
Пес лежит мертвым в лесу же несколько дней

Шокирующем фото с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» поделилась жительница Бердска Ирина. На фото видно, как в лесу на двух одеялах лежит мертвый породистый пес. На животе сенбернара видна послеоперационная повязка.

— 28 апреля около 8 часов вечера гуляли по лесу, увидели вот такую картину. Это район БЭМЗа, по дороге на ГАММУ. 29 вечером она по-прежнему лежала. Собака мертвая, — написала утром 30 апреля жительница Бердска Ирина.

Девушка шокирована отношением владельцев животного и просит привлечь внимание людей — животное не должно лежать мертвым в лесу.

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От редакции

Как бы поступили вы?

1234, 30 апреля 2020 14:40
Так точно поступать нельзя.
Аноним, 30 апреля 2020 15:03
Слов просто нет. Не могу понять, что побудило так поступить хозяев.
Аноним, 30 апреля 2020 15:09
Уроды в человеческом обличии, можно было хотя бы усыпить... Денег пожалели...
Яна, 30 апреля 2020 15:53
Нет слов. То есть, прооперировать животное владельцы приняли решение, а ухаживать после операции не хватило человечности?
Садисты. Все вернется.
Аноним, 30 апреля 2020 16:34
Вот интересно, если человек убил агрессивную собаку, то ему светит тюрьма.
Тут практически тоже самое, только убили хозяева и собака никому не угрожала.
Посадят в этом случае хозяев?
Достаточно полиции обойти десяток клиник, где делают такие операции, что бы выявить хозяина.
Кроме того, если собака померла от какой нибудь чумки, то это отдельный привет всем гуляющим с собакой.
Татка, 30 апреля 2020 18:01
А может его уже умершего привезли?
Аноним, 30 апреля 2020 19:26
Скорее всего так и было. Пес умер по дороге домой, отвезли в лес. Позже, видимо захоронят, ну не было у людей лопаты...
елка, 30 апреля 2020 21:17
Похоже на то. Я не думаю, что люди нашедшие деньги на операцию просто так выкинули бы пса после ветлечебницы. Мои соболезнования хозяину. А друга захоронить все таки надо, не можете сами - наймите.
Аноним, 30 апреля 2020 21:06
Ужас, найти и наказать

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