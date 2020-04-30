Бросили умирающего сенбернара после операции хозяева в лесу за БЭМЗом в Бердске. Пес умер

Животное уже несколько дней лежит на двух одеялах в лесу. На животе послеоперационная повязка.

Пес лежит мертвым в лесу же несколько дней

Шокирующем фото с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» поделилась жительница Бердска Ирина. На фото видно, как в лесу на двух одеялах лежит мертвый породистый пес. На животе сенбернара видна послеоперационная повязка.

— 28 апреля около 8 часов вечера гуляли по лесу, увидели вот такую картину. Это район БЭМЗа, по дороге на ГАММУ. 29 вечером она по-прежнему лежала. Собака мертвая, — написала утром 30 апреля жительница Бердска Ирина.

Девушка шокирована отношением владельцев животного и просит привлечь внимание людей — животное не должно лежать мертвым в лесу.