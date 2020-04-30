30.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Освободил осужденного за мошенничество с Mitsubishi Outlander экс-начальника следствия ОМВД Алексея Зорина суд Бердска

21:21 30.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
5 10

Суд повторно признал троих бывших полицейских виновными и назначил им наказание. Однако, время проведенное в СИЗО зачлось осужденным в срок отбывания наказания. Третий фигурант уголовного дела Иван Мощенко проведет еще три месяца за решеткой.

Освободил осужденного за мошенничество с Mitsubishi Outlander экс начальника следствия ОМВД Алексея Зорина суд Бердска
Алексей Зорин теперь свободен
Сюжет: Дело Алексея Зорина
Освободил осужденного за мошенничество с Mitsubishi Outlander экс начальника следствия ОМВД Алексея Зорина суд Бердска

Освободил осужденного за мошенничество с Mitsubishi Outlander экс-начальника следствия ОМВД Алексея Зорина суд БердскаВ 1 млн рублей оценили проданный экс-начальником следствия отдела МВД Бердска Зориным за 400 тыс. рублей вещдок Mitsubishi Outlander экспертыЕщё 26 новостей

Сегодня, 30 апреля, городской суд Бердска вынес свой новый вердикт в отношении экс-начальника следственного отдела МВД по городу Бердску Алексея Зорина и двух его коллег из отдела по контролю за оборотом наркотиков — оперуполномоченного Богдана Кравчука и исполняющего обязанности начальника отдела Ивану Мощенко. Бывших правоохранителей судили повторно. Первый приговор в отношении полицейских провозглашенный 25 июня отменил областной суд. Тогда всех троих признали виновными в мошенничестве, но в особом судебном порядке.

— Алексею Зорину — 1,5 года лишения свободы и 2 года запрета на работу в правоохранительных органах. Богдану Кравчуку — 1,3 года лишения свободы и 2 года запрета на работу в правоохранительных органах. Ивану Мощенко — 1,5 года лишения свободы и 2 года запрета на работу в правоохранительных органах — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде сегодня, 30 апреля.

Стоит отметить, что в счет наказания для всех обвиняемых зачелся срок проведенный под стражей. Однако сегодня в зале суда на свободу выпустили лишь Алексея Зорина и Богдана Кравчука. Иван Мощенко проведет в СИЗО еще три месяца.

Дело Зорина

По данным следователей, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела наркоконтроля: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей.

Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию.
Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Конвой поместил троих осужденных в клетку в зале суда.

Но по жалобе прокурора дело направлено на повторное рассмотрение. Новый процесс начала судья Татьяна Васюхневич 21 октября 2019 года.

Мнение читателей
1
8
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам приговор?

Аноним, 30 апреля 2020 14:27
НВР: Понять и простить
Аноним, 30 апреля 2020 14:28
Слава Богу!!! Судья молодец. Давно надо было отпустить
барабашка, 30 апреля 2020 15:06
лешка, поздравляю)наконец то...
Аноним, 30 апреля 2020 15:07
Т.е. через два года, добро пожаловать гр. Зорин и его компания на старое место службы для доработки до пенсии, а то чём чёрт не шутит, сработают старые связи и на повышение в Главк...
Валера, 30 апреля 2020 15:27
Думаю преступников обратно не возьмут.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Теплые отношения: 11-летняя девочка забеременела от сводного брата в Воронеже
23:24 30-04-2020
Теплые отношения: 11-летняя девочка забеременела от сводного брата в Воронеже
БердскБросили умирающего сенбернара после операции хозяева в лесу за БЭМЗом в Бердске. Пес умер 9
23:07 30-04-2020
Бросили умирающего сенбернара после операции хозяева в лесу за БЭМЗом в Бердске. Пес умер
БердскОстанки пропавшей много лет назад женщины искали со следователями региона на берегу Обского моря у пляжа «Бумеранг» спасатели Бердска 2
23:00 30-04-2020
Останки пропавшей много лет назад женщины искали со следователями региона на берегу Обского моря у пляжа «Бумеранг» спасатели Бердска
Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России 6
23:00 30-04-2020
Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России
Въезд ограничен: КПП поставит с 1 мая Росгвардия МВД, МЧС и Роспотребнадзор на границе Новосибирской области 3
22:55 30-04-2020
Въезд ограничен: КПП поставит с 1 мая Росгвардия МВД, МЧС и Роспотребнадзор на границе Новосибирской области
БердскКоробки с продуктами по 7,5 кг получат до 15 июня 1045 пенсионеров 65+ в Бердске 4
22:45 30-04-2020
Коробки с продуктами по 7,5 кг получат до 15 июня 1045 пенсионеров 65+ в Бердске
БердскШок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска 3
22:40 30-04-2020
Шок: Рухнули качели вместе с маленьким ребенком во дворе многоэтажек в Красном соколе Бердска
БердскХватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска 55
22:24 30-04-2020
Хватит на два месяца: коробку и пакеты с сухпайком унесла домой многодетная семья из школы № 9 Бердска
БердскВылечились от COVID-19 на вечер 30 апреля 27 больных в Новосибирской области. Всего выявили 478 зараженных в регионе 2
22:15 30-04-2020
Вылечились от COVID-19 на вечер 30 апреля 27 больных в Новосибирской области. Всего выявили 478 зараженных в регионе
Скандал: Уволили сотрудницу полиции за планы по ловле нарушителей самоизоляции в Новосибирске
22:07 30-04-2020
Скандал: Уволили сотрудницу полиции за планы по ловле нарушителей самоизоляции в Новосибирске