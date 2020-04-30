Освободил осужденного за мошенничество с Mitsubishi Outlander экс-начальника следствия ОМВД Алексея Зорина суд Бердска

Суд повторно признал троих бывших полицейских виновными и назначил им наказание. Однако, время проведенное в СИЗО зачлось осужденным в срок отбывания наказания. Третий фигурант уголовного дела Иван Мощенко проведет еще три месяца за решеткой.

Алексей Зорин теперь свободен

Сегодня, 30 апреля, городской суд Бердска вынес свой новый вердикт в отношении экс-начальника следственного отдела МВД по городу Бердску Алексея Зорина и двух его коллег из отдела по контролю за оборотом наркотиков — оперуполномоченного Богдана Кравчука и исполняющего обязанности начальника отдела Ивану Мощенко. Бывших правоохранителей судили повторно. Первый приговор в отношении полицейских провозглашенный 25 июня отменил областной суд. Тогда всех троих признали виновными в мошенничестве, но в особом судебном порядке.

— Алексею Зорину — 1,5 года лишения свободы и 2 года запрета на работу в правоохранительных органах. Богдану Кравчуку — 1,3 года лишения свободы и 2 года запрета на работу в правоохранительных органах. Ивану Мощенко — 1,5 года лишения свободы и 2 года запрета на работу в правоохранительных органах — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде сегодня, 30 апреля.

Стоит отметить, что в счет наказания для всех обвиняемых зачелся срок проведенный под стражей. Однако сегодня в зале суда на свободу выпустили лишь Алексея Зорина и Богдана Кравчука. Иван Мощенко проведет в СИЗО еще три месяца.

Дело Зорина

По данным следователей, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела наркоконтроля: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей.

Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию.

Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.



Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Конвой поместил троих осужденных в клетку в зале суда.

Но по жалобе прокурора дело направлено на повторное рассмотрение. Новый процесс начала судья Татьяна Васюхневич 21 октября 2019 года.