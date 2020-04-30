Сделать онлайн-заказ 40 местных производителей с любой точки мира можно через «Электронную витрину» Бердска

Жанна Шурова представила проект «Электронная витрина»

Сегодня, 30 апреля, замглавы администрации по экономическим вопросам Жанна Шурова презентовала новый информационный ресурс «Электронная витрина», созданный для координации взаимодействия с бизнес-сообществом.

Ссылка на него размещена на главной странице сайта администрации в разделе «Специальные проекты».

На ресурсе расположена информация о местных производителях, их продукции, достижениях и возможностях, что позволит работать в составе единой сети и находить новых партнеров для бизнеса. Проектом предусмотрен переход на сайты предприятий, возможность задать интересующий вопрос и сделать онлайн-заказ из любой точки мира.

Основные разделы сайта:

– полезные ссылки – где представлена информация о структурах государственных и некоммерческих организаций, взаимодействующих с субъектами бизнеса

– финансовая поддержка — государственные и муниципальные программы поддержки бизнеса

– новости – размещается информация о предстоящих семинарах, конкурсах

– в условиях работы в режиме повышенной готовности разработан раздел КОВИД 2019, где расположены нормативные акты, рекомендации Роспотребнадзора, указы президента, а также информация о производителях и поставщиках средств индивидуальной защиты.

На данный момент в проекте «Электронная витрина» участвуют 40 предприятий.

— Надеемся, что предприятий станет больше. Милости просим на очень удобный ресурс. Подать заявку можно в отдел промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации города Бердска,- резюмировала Жанна Сергеевна.