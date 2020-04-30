Эффективный и дешевый способ лечения грибка ногтей перекисью водорода

Перекись водорода – одно из самых эффективных способов избавиться от грибка на ногтях. Существует несколько способов для борьбы с данным заболеванием. Два лучших способа уже в статье.

Лечение перекисью водорода – одно из самых эффективных средств, благодаря которому можно сделать ногти красивыми и здоровыми

Перекись водорода помогает справиться с болезненными ногтями на ногах, предотвращает появление гибка. Данный способ является безвредным, но эффективным. Улучшает структуру ногтя, помогает при сильно запущенной форме.

Способы лечения грибка на ногах

Грибок ногтей является одним из самых раздражительных явлений. Благодаря домашним методам борьбы с ним можно сделать ногти красивыми.

Лечение перекисью водорода – одно из самых эффективных средств, благодаря которому можно сделать ногти красивыми и здоровыми. Многие люди сталкиваются с различными проблемами на ногтях. Одно из самых распространённых – грибок. Если его не лечить, можно сильно всё запустить, в некоторых случаях ноготь перестаёт расти.

Перекись водорода – одно из самых эффективных способов избавиться от грибка на ногтях. Существует несколько способов для борьбы с данным заболеванием. Многое зависит от сложности заболевания, а также от того, насколько поражена ногтевая пластина.

Рецепт № 1

Для лечения советуют взять перекись водорода и дистиллированную воду. Всё смешивают в равных пропорциях. Не советуют использовать слишком сильный и крепкий раствор перекиси водорода. Ноги замачивают в течение 30 минут. Просушивают сухим полотенцем, после использования советуют его выбросить, так как споры и бактерии грибка сохраняются на протяжении нескольких дней.

Если решили нанести покрытие на ногтевую платину, советуют убедиться в том, что они полностью высохли. После этого стоит нанести средство по борьбе с грибком в виде лака. Данную процедуру советуют сделать на протяжении месяца, пока полностью не будут вылечены ногти на ногах.

Рецепт № 2. Перекись водорода и яблочный уксус

Для лечения советуют взять яблочный уксус, добавить в него перекись водорода и замочить ноги в данном растворе. Смешивают всё в равных частях.

Уксус – кислый раствор, который помогает избавиться от сильного зуда и уменьшить воспалительный процесс. Улучшает структуру ногтя и борется с инфекциями. Данное средство способно создать неблагоприятную среду для распространения грибка.

Польза и вред лечения грибка перекисью водорода

Перекись водорода и пищевая вода

Для приготовления лечебного средства советуют взять: пищевую соду, перекись водорода, уксус, тёплую воду, соль. В тазик наливают 4 чашки тёплой воды, добавляют соль, соду, немного уксуса, перекись водорода. Советуют всё смешать в равных пропорциях. Размешивают до тех пор, пока не растает сода и соль. Ноги помещают в данный раствор.

Данную процедуру делают до тех пор, пока грибок полностью не исчезнет, желательно каждый день один раз вечером. Ноги вытирают сухим полотенцем, можно нанести облепиховое масло после данной процедуры.

Вред перекиси водорода

Кроме пользы, использование перекиси водорода негативно влияет на кожу, может появиться сухость, на пятках появляются трещины, возможно появление шелушения кожи. Чтобы не было проблем в лечении грибка с кожей, советуют использовать раствор перекиси водорода намного слабее.

Источник: rsute.ru