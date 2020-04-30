30.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

«Я возьму тебя»: О домогательствах профессора МГУ в закрытом кабинете рассказала студентка

16:45 30.04.2020 Фото: © Instagram / d.varakina, Telegram / Readovka
2 1

По словам девушки, только спустя почти два месяца, пройдя курс терапии, она отважилась предать инцидент огласке.

Я возьму тебя: О домогательствах профессора МГУ в закрытом кабинете рассказала студентка
По словам учащейся, у неё сработала защитная реакция и она пыталась игнорировать поползновения профессора

Студентка исторического факульета МГУ Дарья Варакина рассказала в «Инстаграме», что ей пришлось пережить домогательства от завкафедрой этнологии Дмитрия Функа. 2 марта девушка якобы пришла к нему в кабинет, чтобы обсудить академический отпуск. Но профессор стал позволять себе неподобающие высказывания и действия.
Я возьму тебя: О домогательствах профессора МГУ в закрытом кабинете рассказала студентка
Я вошла в кабинет. Он обнял меня, поцеловал в щёку, затем в губы. Потом пошёл закрывать дверь на ключ. < …> Я пропускала мимо ушей отвратительные комментарии по типу «Я возьму тебя. Хаха, не в этом смысле» или «Да, раздевайся»

Дарья Варакина.
По словам учащейся, у неё сработала защитная реакция и она пыталась игнорировать поползновения профессора, делая вид, что всё в порядке. Но её спас стук в дверь, что «Функу явно не понравилось». Воспользовавшись моментом, девушка покинула кабинет. Дарья отметила, что и до инцидента завкафедрой посылал ей неоднозначные сообщения, которым она старалась не придавать значения.

Я проигнорировала свои плохие предчувствия и сбросила всё на простую «отеческую» заботу, мол, он обо всех заботится, в этом нет ничего «такого». В конце концов, у него безупречная репутация «дедушки» кафедры/факультета, он мне помогал с учебной литературой и т.д.

Дарья Варакина
Я возьму тебя: О домогательствах профессора МГУ в закрытом кабинете рассказала студентка

Дарья считает, что всё могло быть намного хуже и ей повезло. И с помощью своего рассказа хочет оградить других студентов от подобного страшного опыта. Однако сам профессор намерен обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, согласно информации, размещённой в инстаграм-историях исторического факультета.

При этом некоторые высказались в соцсетях, что Функ — деликатный и уважаемый преподаватель, который не способен на такой поступок. Но на стороне Варакиной выступили бывшая аспирантка Института этнологии и антропологии РАН, анонимно поделившаяся подобной историей, пишет телеграм-канал «Первый университетский», и доцент исторического факультета МГУ Елена Ларина, которая подтвердила, что за Функом замечалось такое поведение, пишет Readovka.

Источник: life.ru

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 30 апреля 2020 17:09
«Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница». Илья Ильф и Евгений Петров, роман Двенадцать стульев».
Аноним, 30 апреля 2020 17:52
Я правильно понял, что девушка не сопротивлялась даже,
а теперь вдруг рассказала что оказывается была против?

Как бы я против насилия, но и против вранья и обвинений безосновательных!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Безработные и медики болеют коронавирусом в Новосибирске
17:45 30-04-2020
Безработные и медики болеют коронавирусом в Новосибирске
Особенности составления плана эвакуации при пожаре
17:38 30-04-2020
Особенности составления плана эвакуации при пожаре
Смыла новорождённых котят в унитаз семья в Новосибирске. Канализация дома забилась
17:30 30-04-2020
Смыла новорождённых котят в унитаз семья в Новосибирске. Канализация дома забилась
Когда лучше высаживать капусту в открытый грунт в 2020 году: Сорта и размеры лунок для рассады
17:26 30-04-2020
Когда лучше высаживать капусту в открытый грунт в 2020 году: Сорта и размеры лунок для рассады
Какое женское имя является мощнейшим оберегом? Узнай его!
17:21 30-04-2020
Какое женское имя является мощнейшим оберегом? Узнай его!
Грузовики с разлагающимися телами внутри найдены в Нью-Йорке
17:16 30-04-2020
Грузовики с разлагающимися телами внутри найдены в Нью-Йорке
БердскСделать онлайн-заказ 40 местных производителей с любой точки мира можно через «Электронную витрину» Бердска
17:15 30-04-2020
Сделать онлайн-заказ 40 местных производителей с любой точки мира можно через «Электронную витрину» Бердска
Бердск#Бессмертныйполкдомабердск: "Бессмертный полк" идет по Бердску. В 2020 году - онлайн 5
17:09 30-04-2020
#Бессмертныйполкдомабердск:
Лучшие способы отбелить подошву кроссовок и вернуть белоснежный вид обуви
17:07 30-04-2020
Лучшие способы отбелить подошву кроссовок и вернуть белоснежный вид обуви
Въезд ограничен: КПП поставит с 1 мая Росгвардия МВД, МЧС и Роспотребнадзор на границе Новосибирской области 1
17:02 30-04-2020
Въезд ограничен: КПП поставит с 1 мая Росгвардия МВД, МЧС и Роспотребнадзор на границе Новосибирской области