«Я возьму тебя»: О домогательствах профессора МГУ в закрытом кабинете рассказала студентка

По словам учащейся, у неё сработала защитная реакция и она пыталась игнорировать поползновения профессора

Студентка исторического факульета МГУ Дарья Варакина рассказала в «Инстаграме», что ей пришлось пережить домогательства от завкафедрой этнологии Дмитрия Функа. 2 марта девушка якобы пришла к нему в кабинет, чтобы обсудить академический отпуск. Но профессор стал позволять себе неподобающие высказывания и действия.



Я вошла в кабинет. Он обнял меня, поцеловал в щёку, затем в губы. Потом пошёл закрывать дверь на ключ. < …> Я пропускала мимо ушей отвратительные комментарии по типу «Я возьму тебя. Хаха, не в этом смысле» или «Да, раздевайся»



Дарья Варакина.По словам учащейся, у неё сработала защитная реакция и она пыталась игнорировать поползновения профессора, делая вид, что всё в порядке. Но её спас стук в дверь, что «Функу явно не понравилось». Воспользовавшись моментом, девушка покинула кабинет. Дарья отметила, что и до инцидента завкафедрой посылал ей неоднозначные сообщения, которым она старалась не придавать значения.

Я проигнорировала свои плохие предчувствия и сбросила всё на простую «отеческую» заботу, мол, он обо всех заботится, в этом нет ничего «такого». В конце концов, у него безупречная репутация «дедушки» кафедры/факультета, он мне помогал с учебной литературой и т.д.

Дарья Варакина





Дарья считает, что всё могло быть намного хуже и ей повезло. И с помощью своего рассказа хочет оградить других студентов от подобного страшного опыта. Однако сам профессор намерен обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, согласно информации, размещённой в инстаграм-историях исторического факультета.

При этом некоторые высказались в соцсетях, что Функ — деликатный и уважаемый преподаватель, который не способен на такой поступок. Но на стороне Варакиной выступили бывшая аспирантка Института этнологии и антропологии РАН, анонимно поделившаяся подобной историей, пишет телеграм-канал «Первый университетский», и доцент исторического факультета МГУ Елена Ларина, которая подтвердила, что за Функом замечалось такое поведение, пишет Readovka.

Источник: life.ru