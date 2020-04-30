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7 099 человек заболели COVID-19 за сутки на 30 апреля в России. Сводка по регионам

15:00 30.04.2020 Фото: pexels.com
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Общее число заболеваний — 106 498. Летальных исходов за сутки — 101 россиянин.

7 099 человек заболели COVID 19 за сутки на 30 апреля в России. Сводка по регионам
Заболеваемость растет

Сегодня, 30 апреля, опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. Общее число заболеваний — 106 498. За сутки заболели новым вирусом 7 099 россиян. Число активных случаев 93 806. Выздоровело в России 11 619 человек. За последние сутки — 1 333 случаев. Летальных исходов — 1 073 человек. За последние сутки умер 101 человек.

Регион Заболело Новые Активные

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 Выздоровело Умерло
Москва  53739 3093  47993  5135  611
Московская область  11710 793  11187  430  93
Санкт-Петербург  4062 336  3254  779  29
Нижегородская область  1944 150  1706  226  12
Республика Дагестан  1389 158  1265  112  12
Мурманская область  1227 101  1125  98  4
Краснодарский край  1017 66  746  251  20
Тульская область  965 92  862  96  7
Ростовская область  943 79  848  89  6
Брянская область  901 118  671  222  8
Ленинградская область  885 51  769  115  1
Калужская область  885 113  829  44  12
Рязанская область  880 40  830  47  3
Республика Татарстан  823 71  739  83  1
Республика Башкортостан  766 75  632  120  14
Республика Северная Осетия — Алания  763 93  688  72  3
Курская область  726 68  647  75  4
Республика Ингушетия  722 43  597  105  20
Свердловская область  703 74  600  102  1
Республика Мордовия  698 39  623  72  3
Владимирская область  669 35  632  32  5
Красноярский край  666 57  594  64  8
Республика Коми  621 10  552  64  5
Тамбовская область  612 75  517  93  2
Республика Чувашия  586 47  481  97  8
Республика Марий Эл  566 31  260  304  2
Ставропольский край  562 43  467  81  14
Хабаровский край  536 38  458  73  5
Тверская область  535 17  481  51  3
Орловская область  525 27  453  67  5
Оренбургская область  520 27  398  119  3
Ярославская область  506 23  459  43  4
Пермский край  500 19  402  91  7
Челябинская область  494 67  439  54  1
Кировская область  493 27  447  42  4
Воронежская область  493 34  410  74  9
Чеченская Республика  485 20  351  127  7
Новосибирская область  471 35  389  78  4
Ямало-Ненецкий автономный округ  463 54  357  105  1
Кабардино-Балкарская Республика  456 44  392  62  2
Саратовская область  438 46  387  49  2
Тюменская область  435 15  337  95  3
Смоленская область  429 26  400  26  3
Липецкая область  415 31  329  84  2
Ульяновская область  406 27  354  48  4
Пензенская область  404 40  281  116  7
Приморский край  403 36  367  33  3
Ханты-Мансийский АО  387 21  304  80  3
Алтайский край  382 34  336  45  1
Самарская область  367 40  326  36  5
Астраханская область  365 15  286  75  4
Ивановская область  359 32  277  79  3
Калининградская область  358 32  289  66  3
Белгородская область  355 28  311  40  4
Карачаево-Черкесская Республика  352 22  336  14  2
Волгоградская область  344 31  290  46  8
Новгородская область  279 13  255  22  2
Республика Бурятия  271 26  180  88  3
Камчатский край  265 24  248  17  0
Республика Хакасия  232 4  205  20  7
Удмуртская Республика  228 11  189  31  8
Костромская область  211 18  179  29  3
Республика Саха (Якутия)  207 24  177  27  3
Архангельская область  198 13  151  46  1
Республика Калмыкия  192 9  151  38  3
Вологодская область  173 7  128  45  0
Республика Адыгея  163 9  112  48  3
Псковская область  149 7  124  17  8
Кемеровская область  126 12  106  18  2
Еврейская автономная область  124 6  115  9  0
Забайкальский край  114 5  88  26  0
Иркутская область  105 4  62  39  4
Магаданская область  101 2  96  3  2
Омская область  97 10  70  24  3
Республика Крым  89 10  54  35  0
Томская область  89 2  68  21  0
Севастополь  78 1  69  9  0
Республика Карелия  66 3  56  10  0
Амурская область  56 10  45  10  1
Курганская область  40 1  29  11  0
Ненецкий автономный округ  33 3  32  1  0
Республика Тыва  33 2  4  29  0
Республика Алтай  32 2  32  0  0
Сахалинская область  23 1  4  19  0
Чукотский автономный округ  18 1  17  1  0
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От редакции

Пик достигнут?

Аноним, 30 апреля 2020 15:21
НВР:
не
Аноним, 30 апреля 2020 15:32
НВР:
Нет
Аноним, 30 апреля 2020 15:37
НВР:
Нет мне кажется на пик мы еще ге вышли хотя конечно я не эпедимолог но по-моему и они наверняка не знают.

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