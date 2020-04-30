7 099 человек заболели COVID-19 за сутки на 30 апреля в России. Сводка по регионам

Сегодня, 30 апреля, опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. Общее число заболеваний — 106 498. За сутки заболели новым вирусом 7 099 россиян. Число активных случаев 93 806. Выздоровело в России 11 619 человек. За последние сутки — 1 333 случаев. Летальных исходов — 1 073 человек. За последние сутки умер 101 человек.
|Регион
|Заболело
|Новые
|Активные
?
|Выздоровело
|Умерло
|Москва
|53739
|3093
|47993
|5135
|611
|Московская область
|11710
|793
|11187
|430
|93
|Санкт-Петербург
|4062
|336
|3254
|779
|29
|Нижегородская область
|1944
|150
|1706
|226
|12
|Республика Дагестан
|1389
|158
|1265
|112
|12
|Мурманская область
|1227
|101
|1125
|98
|4
|Краснодарский край
|1017
|66
|746
|251
|20
|Тульская область
|965
|92
|862
|96
|7
|Ростовская область
|943
|79
|848
|89
|6
|Брянская область
|901
|118
|671
|222
|8
|Ленинградская область
|885
|51
|769
|115
|1
|Калужская область
|885
|113
|829
|44
|12
|Рязанская область
|880
|40
|830
|47
|3
|Республика Татарстан
|823
|71
|739
|83
|1
|Республика Башкортостан
|766
|75
|632
|120
|14
|Республика Северная Осетия — Алания
|763
|93
|688
|72
|3
|Курская область
|726
|68
|647
|75
|4
|Республика Ингушетия
|722
|43
|597
|105
|20
|Свердловская область
|703
|74
|600
|102
|1
|Республика Мордовия
|698
|39
|623
|72
|3
|Владимирская область
|669
|35
|632
|32
|5
|Красноярский край
|666
|57
|594
|64
|8
|Республика Коми
|621
|10
|552
|64
|5
|Тамбовская область
|612
|75
|517
|93
|2
|Республика Чувашия
|586
|47
|481
|97
|8
|Республика Марий Эл
|566
|31
|260
|304
|2
|Ставропольский край
|562
|43
|467
|81
|14
|Хабаровский край
|536
|38
|458
|73
|5
|Тверская область
|535
|17
|481
|51
|3
|Орловская область
|525
|27
|453
|67
|5
|Оренбургская область
|520
|27
|398
|119
|3
|Ярославская область
|506
|23
|459
|43
|4
|Пермский край
|500
|19
|402
|91
|7
|Челябинская область
|494
|67
|439
|54
|1
|Кировская область
|493
|27
|447
|42
|4
|Воронежская область
|493
|34
|410
|74
|9
|Чеченская Республика
|485
|20
|351
|127
|7
|Новосибирская область
|471
|35
|389
|78
|4
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|463
|54
|357
|105
|1
|Кабардино-Балкарская Республика
|456
|44
|392
|62
|2
|Саратовская область
|438
|46
|387
|49
|2
|Тюменская область
|435
|15
|337
|95
|3
|Смоленская область
|429
|26
|400
|26
|3
|Липецкая область
|415
|31
|329
|84
|2
|Ульяновская область
|406
|27
|354
|48
|4
|Пензенская область
|404
|40
|281
|116
|7
|Приморский край
|403
|36
|367
|33
|3
|Ханты-Мансийский АО
|387
|21
|304
|80
|3
|Алтайский край
|382
|34
|336
|45
|1
|Самарская область
|367
|40
|326
|36
|5
|Астраханская область
|365
|15
|286
|75
|4
|Ивановская область
|359
|32
|277
|79
|3
|Калининградская область
|358
|32
|289
|66
|3
|Белгородская область
|355
|28
|311
|40
|4
|Карачаево-Черкесская Республика
|352
|22
|336
|14
|2
|Волгоградская область
|344
|31
|290
|46
|8
|Новгородская область
|279
|13
|255
|22
|2
|Республика Бурятия
|271
|26
|180
|88
|3
|Камчатский край
|265
|24
|248
|17
|0
|Республика Хакасия
|232
|4
|205
|20
|7
|Удмуртская Республика
|228
|11
|189
|31
|8
|Костромская область
|211
|18
|179
|29
|3
|Республика Саха (Якутия)
|207
|24
|177
|27
|3
|Архангельская область
|198
|13
|151
|46
|1
|Республика Калмыкия
|192
|9
|151
|38
|3
|Вологодская область
|173
|7
|128
|45
|0
|Республика Адыгея
|163
|9
|112
|48
|3
|Псковская область
|149
|7
|124
|17
|8
|Кемеровская область
|126
|12
|106
|18
|2
|Еврейская автономная область
|124
|6
|115
|9
|0
|Забайкальский край
|114
|5
|88
|26
|0
|Иркутская область
|105
|4
|62
|39
|4
|Магаданская область
|101
|2
|96
|3
|2
|Омская область
|97
|10
|70
|24
|3
|Республика Крым
|89
|10
|54
|35
|0
|Томская область
|89
|2
|68
|21
|0
|Севастополь
|78
|1
|69
|9
|0
|Республика Карелия
|66
|3
|56
|10
|0
|Амурская область
|56
|10
|45
|10
|1
|Курганская область
|40
|1
|29
|11
|0
|Ненецкий автономный округ
|33
|3
|32
|1
|0
|Республика Тыва
|33
|2
|4
|29
|0
|Республика Алтай
|32
|2
|32
|0
|0
|Сахалинская область
|23
|1
|4
|19
|0
|Чукотский автономный округ
|18
|1
|17
|1
|0
не
Нет
Нет мне кажется на пик мы еще ге вышли хотя конечно я не эпедимолог но по-моему и они наверняка не знают.