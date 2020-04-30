Сегодня, 30 апреля, опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. Общее число заболеваний — 106 498. За сутки заболели новым вирусом 7 099 россиян. Число активных случаев 93 806. Выздоровело в России 11 619 человек. За последние сутки — 1 333 случаев. Летальных исходов — 1 073 человек. За последние сутки умер 101 человек.
101 россиянин умер от коронавируса за сутки на 30 апреля в России. Зараженных уже 106 498 человек
15:08 30.04.2020
Число активных случаев 93 806. Выздоровело в России 11 619 человек.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Сидите дома!
Сфера применения стальных фланцев
15:54 30-04-2020
Услуги таможенного брокера в Российской Федерации
15:52 30-04-2020
БердскСбил 4-летнего мальчика задним ходом водитель на Nissan Tino во дворе микрорайона Северного в Бердске
15:47 30-04-2020
БердскКоробки с продуктами по 7,5 кг получат до 15 июня 1045 пенсионеров 65+ в Бердске
15:45 30-04-2020
Где выгодно приобрести лодки
15:42 30-04-2020
БердскФотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск» 1
15:41 30-04-2020
Как загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно сбылось до 22 июня 2020 года
15:41 30-04-2020
Плесень в рассаде: как избавиться от проблемы
15:38 30-04-2020