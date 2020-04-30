30.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

101 россиянин умер от коронавируса за сутки на 30 апреля в России. Зараженных уже 106 498 человек

15:08 30.04.2020 Фото: pexels.com
0

Число активных случаев 93 806. Выздоровело в России 11 619 человек.

101 россиянин умер от коронавируса за сутки на 30 апреля в России. Зараженных уже 106 498 человек
Заболевших коронавирусом в России стало больше 100 тысяч

Сегодня, 30 апреля, опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. Общее число заболеваний — 106 498. За сутки заболели новым вирусом 7 099 россиян. Число активных случаев 93 806. Выздоровело в России 11 619 человек. За последние сутки — 1 333 случаев. Летальных исходов — 1 073 человек. За последние сутки умер 101 человек.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сидите дома!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что подарить ребенку на день рождения, чтобы вызвать восторг и одобрение
15:54 30-04-2020
Что подарить ребенку на день рождения, чтобы вызвать восторг и одобрение
Сфера применения стальных фланцев
15:54 30-04-2020
Сфера применения стальных фланцев
Услуги таможенного брокера в Российской Федерации
15:52 30-04-2020
Услуги таможенного брокера в Российской Федерации
Главные лунные затмения 2020 года: 6 мая луна будет находиться в перигее
15:48 30-04-2020
Главные лунные затмения 2020 года: 6 мая луна будет находиться в перигее
БердскСбил 4-летнего мальчика задним ходом водитель на Nissan Tino во дворе микрорайона Северного в Бердске
15:47 30-04-2020
Сбил 4-летнего мальчика задним ходом водитель на Nissan Tino во дворе микрорайона Северного в Бердске
БердскКоробки с продуктами по 7,5 кг получат до 15 июня 1045 пенсионеров 65+ в Бердске
15:45 30-04-2020
Коробки с продуктами по 7,5 кг получат до 15 июня 1045 пенсионеров 65+ в Бердске
Где выгодно приобрести лодки
15:42 30-04-2020
Где выгодно приобрести лодки
БердскФотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск» 1
15:41 30-04-2020
Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»
Как загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно сбылось до 22 июня 2020 года
15:41 30-04-2020
Как загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно сбылось до 22 июня 2020 года
Плесень в рассаде: как избавиться от проблемы
15:38 30-04-2020
Плесень в рассаде: как избавиться от проблемы