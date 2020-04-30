101 россиянин умер от коронавируса за сутки на 30 апреля в России. Зараженных уже 106 498 человек

Число активных случаев 93 806. Выздоровело в России 11 619 человек.

Заболевших коронавирусом в России стало больше 100 тысяч

Сегодня, 30 апреля, опубликованы новые данные о распространении коронавирусной инфекции в России. Общее число заболеваний — 106 498. За сутки заболели новым вирусом 7 099 россиян. Число активных случаев 93 806. Выздоровело в России 11 619 человек. За последние сутки — 1 333 случаев. Летальных исходов — 1 073 человек. За последние сутки умер 101 человек.