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Почему у Елены Степаненко нет любовника?

15:28 30.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru
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Несмотря на множество слухов о якобы появившемся ухажёре, Степаненко упорно работает, а не налаживает личную жизнь.

Почему у Елены Степаненко нет любовника?

Пользователи отмечают, что развод пошел Степаненко на пользу

У заслуженной артистки РФ Елены Степаненко нет любовника, потому что она верующий и набожный человек.

Собеседник издания заверил, что, несмотря на множество слухов о якобы появившемся ухажёре, Степаненко упорно работает, а не налаживает личную жизнь.

— Она знает, что её венчанный муж — Евгений Ваганович. Их не развенчали. И она считает, что венчанный брак может быть только один, — добавил он.

По его словам, на самоизоляции артистка живёт в «спорной» квартире в Зачатьевском переулке вместе с единственной дочерью бывшего мужа Викториной Петросянц, так как та не смогла своевременно уехать к своей семье в США. Мачеху дочь комика якобы называет мамой. С Петросяном обе отношения пока не поддерживают.

Источник: life.ru

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