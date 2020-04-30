Почему у Елены Степаненко нет любовника?

Несмотря на множество слухов о якобы появившемся ухажёре, Степаненко упорно работает, а не налаживает личную жизнь.

Пользователи отмечают, что развод пошел Степаненко на пользу У заслуженной артистки РФ Елены Степаненко нет любовника, потому что она верующий и набожный человек.

Собеседник издания заверил, что, несмотря на множество слухов о якобы появившемся ухажёре, Степаненко упорно работает, а не налаживает личную жизнь.

— Она знает, что её венчанный муж — Евгений Ваганович. Их не развенчали. И она считает, что венчанный брак может быть только один, — добавил он.