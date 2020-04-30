Почему у Елены Степаненко нет любовника?

У заслуженной артистки РФ Елены Степаненко нет любовника, потому что она верующий и набожный человек.
Собеседник издания заверил, что, несмотря на множество слухов о якобы появившемся ухажёре, Степаненко упорно работает, а не налаживает личную жизнь.
— Она знает, что её венчанный муж — Евгений Ваганович. Их не развенчали. И она считает, что венчанный брак может быть только один, — добавил он.
По его словам, на самоизоляции артистка живёт в «спорной» квартире в Зачатьевском переулке вместе с единственной дочерью бывшего мужа Викториной Петросянц, так как та не смогла своевременно уехать к своей семье в США. Мачеху дочь комика якобы называет мамой. С Петросяном обе отношения пока не поддерживают.
Источник: life.ru