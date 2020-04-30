Ритуал в Вальпургиеву ночь 30 апреля на исполнение желания и любовь

Это ночь, когда нужно правильно загадать желание – и всё непременно осуществится

Вальпургиева ночь всегда проходит с 30 апреля на 1 мая. Это самая мистическая ночь года. Маги и жрицы утверждают, что в эту ночь с помощью правильного обряда или ритуала можно добиться чего угодно – от заветной любви дорогого человека до головокружительной удачи в деньгах.

Недаром у мусульман этот праздник зовется Лейлят-аль-Кадр – ночь свершения судеб. Это ночь, когда нужно правильно загадать желание – и всё непременно осуществится.

В большинстве стран Центральной и Северной Европы Вальпургиева ночь 2020 знаменует собою расцвет весны.

Вальпургиева ночь — обряды на любовь

Есть и цыганский обряд на любовь в Вальпургиеву ночь. Надо найти цветущий куст шиповника, боярышника или вьющейся розы и отломить с него ветку, что растет примерно в полуметре от верхушки. Не выпуская ветку из руки и не поворачиваясь к кусту спиной, нужно отойти от куста метров на 8-10 на восток.

Отломанным концом ветки чертится круг на земле, затем девушка становится в центр и произносит:

Опре зе руке адре зе веш,

Си чирикло та чирикли.

Телэ зе руке адре зе веш

Си пирамно та пирамни.

В переводе это значит примерно следующее: «Над деревьями в лесах летают птицы – самочки и самцы, что в них влюблены. Пусть же меня, женщину, везде ждут влюбленные мужчины».

Для тех, кто хочет получить в дар от судьбы не любовь, а нечто иное – есть ритуал в Вальпургиеву ночь на исполнение желания. В полночь на листе бумаги чертят пятиконечную звезду. В середку вписывают свое имя, а вокруг – нужные желания. По углам зажигают пять восковых свечей. Затем нужно мысленно визуализировать загаданное, держа вытянутые руки ладонями вниз над пламенем свечей.

После этого, в ту же ночь, лист сжигают на костре, который разводят на ближайшей к дому возвышенности. Оставшийся пепел развевают по ветру.

Также в эту ночь принято гадать. Для гадания в Вальпургиеву ночь подойдет любой способ – хоть на картах, хоть с помощью зеркала, хоть с помощью расчески, хоть на варениках. Самые интересные способы узнать про суженого или судьбу – читайте в нашем материале Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги.

Сны в Вальпургиеву ночь снятся вещие, заверяют ведуньи.

Источник: Главред