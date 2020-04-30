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Изнасиловал 14-летнюю девочку под предлогом «охотника на маньяков» заместитель гендиректора магазина «Детский мир»

15:33 30.04.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина уговаривал ребенка прислать ему фотографии и видео с ней обнаженной – якобы для того, чтобы поймать с их помощью сексуальных преступников. Позже педофил заявил ей, что ему для «работы» необходимо снять видео полового акта с ней без лишения девственности.

Изнасиловал 14 летнюю девочку под предлогом охотника на маньяков заместитель гендиректора магазина Детский мир
Денис М. назначил девочке встречу в ноябре на квартире

В Петербурге 31-летний заместитель гендиректора магазина «Детский мир» совратил девочку и заснял это на видео. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По некоторым данным, преступления происходили, когда ребенку не было и 14 лет. Денис М. написал девочке в социальных сетях в августе прошлого года со страницы с именем «Филипп Сорокин», но представился Марком. Он заявил ей, что является «охотником на маньяков» и несколько раз уговаривал ее прислать ему фотографии и видео с ней обнаженной – якобы для того, чтобы поймать с их помощью сексуальных преступников. Мужчина заявил, что будет высылать эти кадры «маньякам», выявлять их и наказывать.

Школьница поддалась на уговоры и до октября высылала фото и видео собеседнику. В октябре педофил заявил ей, что ему для работы также необходимо снять видео полового акта с ней без лишения девственности. Мужчина угрожал, что в ином случае опубликует в Интернете те кадры, которые ему высылала девочка.

Денис М. назначил девочке встречу в ноябре на квартире в одном из домов на Ленинском проспекте в Петербурге. Там он совершил в ее отношении действия сексуального характера и заснял это на видео. Из-за угроз педофила девочка продолжила высылать ему свои фото, а 27 апреля он снова потребовал встречу с ней. Тогда школьница рассказала обо всем матери, и та обратилась в полицию.

Денис М. был задержан 29 апреля по месту жительства в городе Красный Бор Ленинградской области. По факту полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет (ч. 3 ст. 134 УК РФ), было возбуждено уголовное дело.

Источник: ren.tv

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