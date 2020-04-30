30.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

С десятками разлагающихся трупов грузовики нашли недалеко от похоронного бюро в Нью-Йорке

16:32 30.04.2020 Фото: pixabay.com
1

Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. Несмотря на то, что число госпитализированных в сутки снижается, масштабы ежедневных потерь ужасают представителей власти.

С десятками разлагающихся трупов грузовики нашли недалеко от похоронного бюро в Нью Йорке
Полиция получила вызов примерно в 11 утра

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.

Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США. Несмотря на то, что число госпитализированных в сутки снижается, масштабы ежедневных потерь ужасают представителей власти.

Сообщается, что полиция получила вызов примерно в 11 утра по местному времени (18.00 мск) после того, как многие жильцы соседних домов жаловались на неприятный запах из автомобилей. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри.

По данным газеты, остается неизвестным, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса.
Один чиновник сообщил газете, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры.

Полиция ведет расследование по этому делу. Ранее совладелец одного из похоронных бюро мегаполиса Дмитрий Лисовецкий сообщил РИА Новости, что эпидемия коронавируса стала испытанием на прочность не только для системы здравоохранения, но и для ритуальных служб Нью-Йорка; из-за смертей, захлестнувших город, гробы стали дефицитным товаром, а кремации можно ждать месяц.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему это произошло?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Безработные и медики болеют коронавирусом в Новосибирске
17:45 30-04-2020
Безработные и медики болеют коронавирусом в Новосибирске
Особенности составления плана эвакуации при пожаре
17:38 30-04-2020
Особенности составления плана эвакуации при пожаре
Смыла новорождённых котят в унитаз семья в Новосибирске. Канализация дома забилась
17:30 30-04-2020
Смыла новорождённых котят в унитаз семья в Новосибирске. Канализация дома забилась
Когда лучше высаживать капусту в открытый грунт в 2020 году: Сорта и размеры лунок для рассады
17:26 30-04-2020
Когда лучше высаживать капусту в открытый грунт в 2020 году: Сорта и размеры лунок для рассады
Какое женское имя является мощнейшим оберегом? Узнай его!
17:21 30-04-2020
Какое женское имя является мощнейшим оберегом? Узнай его!
Грузовики с разлагающимися телами внутри найдены в Нью-Йорке
17:16 30-04-2020
Грузовики с разлагающимися телами внутри найдены в Нью-Йорке
БердскСделать онлайн-заказ 40 местных производителей с любой точки мира можно через «Электронную витрину» Бердска
17:15 30-04-2020
Сделать онлайн-заказ 40 местных производителей с любой точки мира можно через «Электронную витрину» Бердска
Бердск#Бессмертныйполкдомабердск: "Бессмертный полк" идет по Бердску. В 2020 году - онлайн 5
17:09 30-04-2020
#Бессмертныйполкдомабердск:
Лучшие способы отбелить подошву кроссовок и вернуть белоснежный вид обуви
17:07 30-04-2020
Лучшие способы отбелить подошву кроссовок и вернуть белоснежный вид обуви
Въезд ограничен: КПП поставит с 1 мая Росгвардия МВД, МЧС и Роспотребнадзор на границе Новосибирской области 1
17:02 30-04-2020
Въезд ограничен: КПП поставит с 1 мая Росгвардия МВД, МЧС и Роспотребнадзор на границе Новосибирской области