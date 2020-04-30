Как женить на себе любого мужчину: 2 главные стратегии обольщения

Если проявить немного хитрости и смекалки, то вполне возможно женить на себе принца, как это сделали героини известных сказок.

Роль незатейливой золушки притягивает мужчин как магнитом

Каждая девушка мечтает выйти замуж за любимого мужчину. Но современные принцы не торопятся связывать себя узами брака, ведь они очень занятые: путешествия, карьера. Им наплевать на душевные терзания женщин. Если проявить немного хитрости и смекалки, то вполне возможно женить на себе принца, как это сделали героини известных сказок.

Стратегия обольщения

1. Затейливая Золушка

Героиня сказки жила в бедности и строгости. Она подвергалась унижению, со стороны мачехи и её дочерей. Неожиданно появляется фея, подчёркивает достоинства её фигуры и открывает секрет обольщения принца. Продемонстрировав все свои таланты принцу, таинственная незнакомка внезапно исчезает. Влюблённый мужчина усердно ищет её и при встрече делает предложение, опасаясь снова её потерять.

В реальной жизни фей не существует, но есть много девушек, которые живут в провинциальном городке и мечтают найти настоящего мужчину. Для этого необходимо вырваться в столицу и устроить себе удачный брак.

Пример: деревенская девушка поступает в столичный вуз на бюджетной основе. Она усердно учится и одновременно работает. В поиске мужа, её выбор падает на преподавателя средних лет. Он не женат, имеет квартиру, машину. Золушка узнает о его интересах и начинает действовать: то нечаянно столкнётся с ним в буфете, то встретится в библиотеке. Во время беседы проявляет своё восхищение этим мужчиной. Заинтересовав его внезапно пропадает. В мужчине возрождается инстинкт охотника, он хочет найти её, чтобы больше никогда не расставаться.

Действия Золушки просты: показать себя и свои способности принцу, заинтересовать и лишить конфетки. Остальное мужчина сделает сам.

2. Спящая красавица

Согласно сюжету сказки, принцесса укололась веретеном, после чего ушла в длительный сон. Однажды нашёлся мужчина, который помог развеять чары поцелуем. Потом произошла свадьба. Этот сюжет отлично подходит дамам, которые упустили время и не успели создать семью, а достойных женихов разобрали.

Пример: женщина 35 лет осознаёт, у неё есть всё: работа, дом, машина, но нет любимого мужчины. Любовники её используют, но замуж не зовут. Пора создавать себе новый образ, перестать быть такой доступной. Чтобы привлечь внимание идеального мужчины, нужно соблазнить его образом недотроги, которую нужно добиваться. За победу он получит заветный приз. Затем в роль вступают родственники, которые намекают мужчине, что он должен взять на себя ответственность, ведь девушка перед ним порядочная. Можно придумать историю про беременность, и тем самым ускорить процесс бракосочетания.

Источник: rsute.ru