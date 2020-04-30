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Как загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно сбылось до 22 июня 2020 года

15:41 30.04.2020 Фото: pxhere.com
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Именно в эту ночь, утверждают эзотерики, грань между мирами истончается, и магия легче поникает в наш мир.

Как загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно сбылось до 22 июня 2020 года
Вальпургиева ночь считается временем стихии огня: недаром в большинстве обрядов используются свечи

Вальпургиева ночь 2020 традиционно наступает на стыке 30 апреля и 1 мая.

Именно в эту ночь, утверждают эзотерики, грань между мирами истончается, и магия легче поникает в наш мир. Поэтому-то и ведьмы свои шабаши устраивают в Вальпургиеву ночь. Но даже «простые смертные» могут без особого труда провести нужный обряд в эту ночь, заверяют жрицы и потомственные колдуньи.

Вальпургиева ночь: обряды на желание

Вальпургиева ночь считается временем стихии огня: недаром в большинстве обрядов используются свечи, а сами ведьмы на шабашах в эту ночь жгут костры. Поэтому и для активации желания стоит использовать огненную стихию.

Кроме того, по преданию, травы в Вальпургиеву ночь обретают магическую силу и целебные свойства. Поэтому именно в эту ночь знахарки пополняют свои запасы. Так что силу трав тоже стоит задействовать при загадывании желания.

А вербена – считается одним из самых сильных колдовских растений – отвечает за примирение враждующих сторон. Если желание связано с отношениями – стоит использовать ее. Анютины глазки и цветы апельсина используются для привлечения любви. Даже простой базилик, который уже свободно можно купить на рынке, отлично подходит для защиты от нечисти и привлечения любви.

Для обряда загадывания желания в Вальпургиеву ночь подойдут и напитавшиеся энергетикой этой ночи полевые цветы, а также ветви с цветами, на которых зарождаются фрукты (яблоня, вишня, персик и т.п.). Именно эта ветка станут жертвой, которую принято приносить высшим силам в Вальпургиеву ночь в обмен на исполнение желания.

В полночь нужно загадать желание – максимально его визуализируя – и попросить властительницу Вальпургией ночи его исполнить. После чего цветущую ветку нужно сжечь – на костре или в пламени свечки.

А собранные травы необходимо разбросать по полу своей спальни и оставить на три дня. Спустя три дня их тоже нужно сжечь под заговор: «Отдаю вас в жертву во имя исполнения моего заветного желания. Аминь!»

Также можно заручиться помощью стихии земли или воды для исполнения своего желания, также принеся им символические жертвы:

  • земле приносят в дар яйцо на желтой салфетке – его зарывают в небольшую ямку, приговаривая: «Мать-земля, прошу тебя, сделай так, чтобы я была здорова, чтобы мне повысили зарплату…» – в зависимости от просьбы. После этого ямку закапывают;
  • воде в дар отправляют фрукты, хлеб, то же яйцо или еще что-то вкусненькое. Гостинец кладут в плетеную корзинку из сухого хвороста и пускают по реке, также прося об исполнении желаний.

Если все сделать правильно, то загаданные желания сбудутся не позже 22 июня, то есть после дня летнего солнцестояния 2020, уверяют жрицы и маги.

Источник: Главред

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