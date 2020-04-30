Где выгодно приобрести лодки

Это магазин лодок и аксессуаров к ним. На сайте можно найти разные виды и типы лодок, комплектующие части, аксессуары и пр. Продукция предлагается по выгодной стоимости.

В магазине https://rus-lodki.ru/ представлены лодки под мотор и гребные лодки. На сайте можно заказать лодочные моторы, насосы, якоря, спасательные жилеты и многое другое. Продукция сертифицирована и отвечает высоким требованиям качества. Она надежна в эксплуатации и служит продолжительное время.

Моторные лодки

В магазине представлены лодки под мотор таких брендов, как Пиранья, Хантер, Аква, Стелс, Тулин, Роджер. Это изделия разных типоразмеров. Есть варианты до 240 см, а есть и более 400 см в длину. Это лодки, рассчитанные на разное количество мест. Они могут вмещать 1-2 или 3-4 человека, а могут и более пяти. В зависимости от конструкции на них ставят моторы разной мощности. Есть лодки для моторов до 3 л. с. и более, вплоть до 25 л. с. и более.

Гребные лодки

На сайте можно найти гребные лодки таких производителей, как Инзер, Аква Оптима и Аква Мастер, Хантер, Флагман и пр. Это изделия различных габаритов, вплоть до 400 см в длину и более. Они рассчитаны на разное количество мест, до 5-ти и более.

Лодочные моторы

В магазине можно приобрести лодочные моторы Ямаха, Ханкай, Микатсу и прочих производителей. Это бензиновые 2-х и 4-х тактные моторные устройства. В каталоге представлены различные по мощности моторы, вплоть до 24 л. с. и более.

Аксессуары к лодкам

Якоря и шнуры.

Решения для ремонта.

Коврики.

Спасательные жилеты.

Накладки и сидения.

Лодочные насосы, весла и гребки.

Полы, слани, надувные кресла.

Тенты, транцы.

В каталоге также представлены стрингера, сумки, лодочная фурнитура.

Каждое наименование на сайте снабжено описанием и фото товаров. К позициям указаны цены, технические и эксплуатационные характеристики, прочие данные. Их можно использовать для сравнения товаров между собой по разным критериям. На его основе можно делать выбор в пользу того или иного решения. Заказ оформляется онлайн на сайте магазина.