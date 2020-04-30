Первое место в рейтинге экономического развития в Новосибирской области занимает Бердск

В рейтинге экономического развития Бердск занимает первое место

30 апреля, замглавы администрации по экономическим вопросам Жанна Шурова на внеочередной сессии горсовета сообщила, что в Новосибирской области сформирован рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Новосибирской области за 2019 год.

Рейтинг формируется по 15 показателям на основе данных администраций муниципальных образований региона и Новосибирскстата.

В 2019 году в сфере экономического развития наблюдается положительная динамика показателей. В рейтинге экономического развития Бердск занимает первое место.



Среди основных показателей регионального рейтинга, отмечен «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности», который составил 34 млрд. рублей.По данному показателю в абсолютном значении город Бердск с большим отрывом занимает первое место среди городских округов Новосибирской области. Второе место занял Искитим — 15,6 млрд.рублей, второе место по значению на душу населения (326 тыс. рублей), (первое место р.п.Кольцово -352 тыс.рублей).Показатель «Объем розничной торговли на душу населения» Бердск на протяжении нескольких лет удерживает лидирующую позицию.За 2019 год значение данного показателя составило 226,7 тыс. рублей, при этом второе место занял город Искитим со значением 122,6 тыс.руб.По абсолютному значению показателя «Инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования» Бердск занимает первое место (8,8 млрд.рублей), второе место у города Обь — 2,6 млрд.рублей.В расчете данного показателя на душу населения город Бердск занимает третью строчку рейтинга, уступая Кольцово, Искитиму.

По показателю «Объем работ по виду деятельности «строительство» город Бердск в абсолютном значении — первое место и в расчете на душу населения второе место.

Значительную роль в экономике города играет малый бизнес.

По доле занятых в малом предпринимательстве от общей численности занятых в экономике Бердск занимает второе место (31%).

В рейтинге социального развития по итогам 2019 года Бердск находится на третьем месте среди городских округов (уступая Кольцово и Оби).

73 тыс. кв.метров жилья

За 2019 год введено порядка 73 тыс. кв.метров жилья, в том числе 31 тыс.кв.метров индивидуального.

По показателю «Ввод нового жилья» — у Бердска первое место, темп роста по данному показателю составил 18,3% и второе место по вводу жилья на 1-го человека.

По доле налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Бердск с третьего места поднялся на второе.

Несмотря на положительную динамику показателей социального развития, актуальными остаются два направления, по которым Бердск имеет минимальные значения и занимает четвертое место. Это:



— «Уровень официально зарегистрированной безработицы» — 1,1%, что связано, в том числе с ростом численности населения в трудоспособном возрасте. Для снижения этого показателя администрацией во взаимодействии с Центром занятости населения города проводятся ярмарки вакансий, переподготовка и профессиональная подготовка по дефицитным специальностям и профессиям. В 2020 году данный показатель запланирован в пределах 1%;— и «Налоговые и неналоговые доходы на душу населения» — 8984,3 рублей.Это объясняется, в том числе большой численностью населения города в сравнении с другими городскими округами (превышение более чем в два раза).В целях обеспечения роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города администрацией проводится работа по повышению собираемости налогов в соответствии с планом мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Бердска.По итогам 2019 года в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Новосибирской области город Бердск занял вторую позицию среди городских округов региона и среди всех муниципальных образований Новосибирской области, уступая р.п.Кольцово.Напомним, в 2018 году Бердск был на втором месте среди городских округов (первое место р.п.Кольцово) и третье место среди всех муниципальных образований Новосибирской области (р.п.Кольцово, Новосибирский р-н).