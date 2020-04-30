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Безработные и медики болеют коронавирусом в Новосибирске

17:45 30.04.2020 Фото: pexels.com
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Кроме того, известно об одном заболевшем работнике сферы образования, 26 школьниках и студентах, а также о четырех дошкольниках.

Безработные и медики болеют коронавирусом в Новосибирске
Взрослых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных стационарах Новосибирска – 231, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасуксую ЦРБ

Большинство заболевших коронавирусом в Новосибирской области оказались безработными и сотрудниками медицинских организаций. Всего в регионе 471 зараженный.

206 новосибирцев, заболевших коронавирусом, оказались безработными, заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов на сессии заксобрания 30 апреля.

Еще 79 заболевших — это сотрудники медицинских организаций, заявили в Роспотребнадзоре.

«Вызывает тревогу, что у нас 79 человек — медработники. Почему такое большое количество — по постановлению главного санитарного врача медработники [занимающиеся теми, у подозревается коронавирус] тестируются по инфекции один раз в неделю», — отметил Щербатов.

У 90% заболевших медиков заражение проходит бессимптомно. Ранее сообщалось о 61 заболевшем коронавирусом сотруднике медицинских организаций.

Кроме того, известно об одном заболевшем работнике сферы образования, 26 школьниках и студентах, а также о четырех дошкольниках.

При этом большинство заболевших старше 30 лет. По данным Роспотребнадзора на 29 апреля, среди зараженных были 102 человека в возрасте 31-45 лет и 136 человек, которым 46-60 лет. Тех, кому больше 60 лет, оказалось 116.

По данным на 30 апреля, в Новосибирской области подтвержден 471 случай коронавируса, 25 из заболевших — дети. 78 человек выздоровели. Четверо скончались.

Всего в России, по официальным данным, заболели почти 99,3 тыс. человек, 972 умерли, 10,2 тыс. выздоровели.

Власти Китая в конце декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).

В мире, по последним данным, число заболевших превысило 3,1 млн, умерли более 227 тыс. человек. Эпидемия затронула 177 стран и территорий. Сначала основное число погибших приходилось на Китай (4,6 тыс. человек), но по этому показателю КНР уже обогнали другие страны. Лидируют Соединенные Штаты (57 тыс.). Значительное число смертельных случаев также зафиксировано в Италии (27,6 тыс.), Испании (24,2 тыс.), Франции (24 тыс.), Великобритании (26 тыс.), Бельгии (7,5 тыс.), Германии (6,4) и Иране (5,9 тыс.). Во всем мире выздоровели более 972 тыс. человек.

Источник: tayga.info

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