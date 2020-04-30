Смыла новорождённых котят в унитаз семья в Новосибирске. Канализация дома забилась

Котят смывают в унитаз соседи, которые держат «питомник». В кавычках, потому что питомником это назвать нельзя: десятки кошек, антисанитария полная, вонь. Жители бьют тревогу.

Соседи узнали об этом, когда аварийная служба приехала устранять засор канализации

В редакцию «Вести Новосибирск» обратилась жительница дома №183 по улице Толстого. Как рассказала Мария К. (имя изменено), 25 апреля 2020 года аварийная служба приехала устранять засор канализации. Во время работ специалисты и жильцы дома были шокированы увиденным: засор возник из-за мёртвых котят.

«Как выяснилось, котят смывают в унитаз наши соседи, которые держат «питомник». В кавычках, потому что питомником это назвать нельзя: десятки кошек, антисанитария полная, вонь. Теперь ещё котята в сточной трубе. Жители бьют тревогу, без слёз на это зрелище невозможно смотреть!», – рассказала женщина.



По словам Марии К., в квартире, где держат десятки животных, проживают три человека: пара и их взрослый сын. Жители подъезда пытались поговорить с соседями и решить проблему мирно не один раз, однако ничего не вышло.

«Они вообще не пускают на порог. Спокойно не общаются – сразу в конфликт. Они не готовы идти на встречу ни в каком отношении. То есть позиция такая: это наши кошки, вас это не касается», – рассказала сибирячка.

Конфликт между соседями продолжается уже не один год. По словам Марии К., она переехала в квартиру в 2015 году. Но ещё до этого жильцы третьего подъезда испытывали неудобства из-за такого соседства.

«У них был питомник в своё время – Silver Star. Но он больше не работает. Это около года назад было. Кошек десятки в квартире! Когда проходило разбирательство по поводу вони около года назад, было порядка 40-ка кошек», – поделилась женщина.

По словам Марии, жильцы их дома планируют найти адвоката. Также сибиряки собираются обратиться к зоозащитникам, чтобы осветить эту проблему. Мария К. отметила – сегодня, 27 апреля, старшая по третьему подъезду подаст в полицию заявление на недобросовестных соседей. «Вести» продолжат следить за развитием событий.

Отметим, что питомник Silver Star действительно существовал в Новосибирске. Он находился в том же доме, где проживают владельцы организации. В интернете удалось найти один отзыв: «Питомник в жилой квартире. На 43 кв. м. содержатся более 30 кошек. Там же проживают и хозяева. Вонь в квартире и в подъезде от продуктов жизнедеятельности питомцев невыносимая. Зловонье свидетельствует об антисанитарных условиях содержания питомцев». Как указано на сервисе «Яндекс. Карты», питомник больше не работает.

nsktv.ru