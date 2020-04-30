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Въезд ограничен: КПП поставит с 1 мая Росгвардия МВД, МЧС и Роспотребнадзор на границе Новосибирской области

17:02 30.04.2020 Фото: pixabay.com
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Чиновники будут выдавать предписания на контрольно-пропускных пунктах.

Въезд ограничен: КПП поставит с 1 мая Росгвардия МВД, МЧС и Роспотребнадзор на границе Новосибирской области
Чиновники и силовики должны заняться «информированием пользователей автомобильными дорогами о мерах по ограничению доступа

Въезд в Новосибирскую область ограничен. Чиновники будут выдавать предписания на контрольно-пропускных пунктах.
В Новосибирской области установлены дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Постановление регионального правительства, подписанное губернатором Андреем Травниковым, опубликовано на сайте администрации.

«Обеспечить организацию и функционирование контрольно-пропускных пунктов информирования на автомобильных дорогах общего пользования в местах въезда на территорию Новосибирской области, условия для оформления и выдачи уведомлений, предписаний, постановлений, протоколов уполномоченными лицами в соответствии с КоАП Р, Федеральным законом „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“», — говорится в документе.

Поручение о создании КПП выдано министерству ЖКХ и минтрансу «во взаимодействии» с полицией, Роспотребнадзором, Росгвардией и МЧС.

Чиновники и силовики должны заняться «информированием пользователей автомобильными дорогами о мерах по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию Новосибирской области».

Ранее ограничительные меры в Новосибирской области анонсировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он еще раньше постановил оборудовать пропускные пункты на въездах в регион.

Сейчас в Новосибирской подтверждено 436 случаев коронавируса. Четверо скончались, 78 человек выздоровели.

Источник: tayga.info

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От редакции

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Аноним, 30 апреля 2020 17:23
Отличная статья доходов в кризисное для правительства время.
Чиновники будут ВЫДАВАТЬ предписания на контрольно-пропускных пунктах или ТОРГОВАТЬ ими, помимо выписывания штрафов?

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