Въезд ограничен: КПП поставит с 1 мая Росгвардия МВД, МЧС и Роспотребнадзор на границе Новосибирской области

Чиновники будут выдавать предписания на контрольно-пропускных пунктах.

Чиновники и силовики должны заняться «информированием пользователей автомобильными дорогами о мерах по ограничению доступа

Въезд в Новосибирскую область ограничен. Чиновники будут выдавать предписания на контрольно-пропускных пунктах.

В Новосибирской области установлены дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. Постановление регионального правительства, подписанное губернатором Андреем Травниковым, опубликовано на сайте администрации.

«Обеспечить организацию и функционирование контрольно-пропускных пунктов информирования на автомобильных дорогах общего пользования в местах въезда на территорию Новосибирской области, условия для оформления и выдачи уведомлений, предписаний, постановлений, протоколов уполномоченными лицами в соответствии с КоАП Р, Федеральным законом „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“», — говорится в документе.

Поручение о создании КПП выдано министерству ЖКХ и минтрансу «во взаимодействии» с полицией, Роспотребнадзором, Росгвардией и МЧС.

Чиновники и силовики должны заняться «информированием пользователей автомобильными дорогами о мерах по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию Новосибирской области».

Ранее ограничительные меры в Новосибирской области анонсировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он еще раньше постановил оборудовать пропускные пункты на въездах в регион.

Сейчас в Новосибирской подтверждено 436 случаев коронавируса. Четверо скончались, 78 человек выздоровели.

Источник: tayga.info