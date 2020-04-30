Что в NASA сообщили про астероид 1998 OR2 , благополучно пролетевший вчера 29 апреля мимо Земли

1998 OR2 классифицируется как большой «потенциально опасный астероид», потому что в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к тому, что он будет представлять большую опасность для Земли.

Астероид 1998 OR2 был обнаружен программой отслеживания околоземных астероидов в Лаборатории реактивного движения НАСА в июле 1998 года

Большой околоземный астероид благополучно прошел мимо нашей планеты в среду утром, предоставляя астрономам исключительную возможность очень подробно изучить объект шириной 1,5 мили (2 километра).

Астероид, названный 1998 OR2, приблизился к 5:55 по восточному поясному времени (2:55 по PDT). Хотя астрономы называют это «близким приближением», оно все еще очень далеко: астероид приблизился не ближе, чем примерно на 3,9 миллиона миль (6,3 миллиона километров), пролетев более чем в 16 раз дальше, чем Луна.



Анимация сцены спуска

Этот GIF, составленный из наблюдений в рамках проекта «Виртуальный телескоп», показывает астероид 1998 OR2 (центральная точка), когда он пересек созвездие Гидра за пять дней до ближайшего сближения с Землей. В то время он находился на расстоянии около 4,4 миллиона миль (7,08 миллиона километров) от Земли. Предоставлено: доктор Джанлука Маси (проект виртуального телескопа)

Астероид 1998 OR2 был обнаружен программой отслеживания околоземных астероидов в Лаборатории реактивного движения НАСА в июле 1998 года, и в течение последних двух десятилетий астрономы отслеживали его. В результате мы очень точно понимаем его орбитальную траекторию, и мы можем с уверенностью сказать, что этот астероид не имеет возможности воздействия в течение по крайней мере следующих 200 лет. Его следующий близкий подход к Земле произойдет в 2079 году, когда он пройдет ближе — всего в четыре раза больше лунного расстояния.

Несмотря на это, OR2 1998 года по-прежнему классифицируется как большой «потенциально опасный астероид», потому что в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к тому, что он будет представлять большую опасность для Земли, чем сейчас. Это одна из причин того, почему слежение за этим астероидом во время его близкого сближения — с помощью телескопов и особенно наземных радаров — важно, так как подобные наблюдения позволят еще лучше оценить опасность, которую представляет этот астероид в долгосрочной перспективе.

Близкие сближения крупных астероидов, таких как 1998 OR2, довольно редки. Предыдущее сближение большого астероида было совершено астероидом Флоренс в сентябре 2017 года. Этот объект шириной 3 мили (5 километров) пролетел мимо Земли на 18 лунных расстояниях. В среднем мы ожидаем, что астероиды такого размера будут летать на нашей планете так близко примерно раз в пять лет.

Поскольку они больше, астероиды такого размера отражают намного больше света, чем астероиды меньшего размера, и поэтому их легче обнаружить с помощью телескопов. Почти все околоземные астероиды (около 98%) размером OR2 1998 года и более уже обнаружены, отслежены и каталогизированы. Крайне маловероятно, что в течение следующего столетия может произойти столкновение с одним из этих крупных астероидов, но усилия по обнаружению всех астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли, продолжаются.

Источник: NASA